Aclamada película de terror llega a Prime Video

    En el mundo del cine, hay cientos de producciones que valen la pena, pero que, por una u otra razón, son ignoradas en su momento. Cuando hablamos del género de terror, hay múltiples ejemplos de esto. Afortunadamente, las plataformas de streaming le dan una nueva oportunidad a estas producciones, como es el caso de A Ghost Story de Steven Soderbergh, la cual ha llegado a Prime Video.

    Así es, en estos momentos ya puedes disfrutar de la aclamada A Ghost Story, película que, más que espantar por medio de gritos y otro tipo de tácticas tradicionales del género, causa un sentimiento de desesperación al espectador por medio de su narrativa, actuaciones, dirección y fotografía. El trabajo de Soderbergh se enfoca en una melancolía que roza en el melodrama, pero siempre desde una distancia casi cínica.

    A Ghost Story llegó a los cines originalmente en el 2017, y si bien en su momento fue aclamada por la crítica, el público ignoró el trabajo de Soderbergh. Afortunadamente, el paso del tiempo ha sido amable con esta producción, y el día de hoy cuenta con un estatus de película de culto. Con su llegada a Prime Video para el público en general, es muy probable que un nuevo público tenga la oportunidad de experimentar esta obra y logre apreciarla.

    Te recordamos que A Ghost Story ya está disponible en Prime Video de Amazon, y es muy probable que más películas de este tipo lleguen en un futuro. En temas relacionados, Toy Story regresará a los cines. De igual forma, Captain Planet tendrá una serie en Netflix.

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
