    Yooka-Replaylee confirma lanzamiento y llegada al Switch 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS06/09/2025 11:00 a. m.

    En el 2017, Yooka-Laylee llegó como un regreso a los plataformeros en 3D enfocados en la colección de objetos, como Banjo-Kazooie. Si bien el título tuvo una recepción decente, no fue del agrado de todos. Ahora, Playtonic, los desarrolladores nos entregarán un remake que soluciona o cambia varios elementos de esta entrega y, por fin, se ha confirmado que este título llegará al Nintendo Switch 2.

    Por medio de un comunicado oficial, Playtonic ha confirmado que Yooka-Replaylee tendrá un lanzamiento en Nintendo Switch 2. Junto a esto, los desarrolladores han revelado que también están trabajando en una versión física, la cual incluirá todo el contenido en un cartucho, es decir, no será una Game Key Car.

    ¿Qué es Yooka-Replaylee?

    Yooka-Replaylee es la versión definitiva, remasterizada y mejorada de Yooka-Laylee. Tanto el lanzamiento original como esta nueva versión está en las manos del talento creativo clave de Banjo-Kazooie y Donkey Kong Country. Esta versión también agregará nuevos desafíos, tendrá un mapa, más coleccionables, y más opciones de personalización. 

    De esta forma, queda claro que esta remasterización será la versión definitiva de esta experiencia. Lo mejor todo, es que no tendremos que esperar mucho para disfrutar de esta entrega, ya que Yooka-Replaylee llegará a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC el 9 de octubre del 2025. En temas relacionados, Banjo-Kazooie iba a tener una caricatura. De igual forma, así es como Rare celebró su 40 aniversario.

    Imagen

    Nota del Autor:

    La idea de un remake que arregle todos los problemas de un juego que no tiene ni 10 años en el mercado, es algo que es muy gracioso. Tal vez una secuela era demasiado para ellos, y por eso eligieron este camino. Lo importante es que parece que este título por fin será la experiencia que muchos esperaban.

    Vía: Nintendo Everything. 

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix