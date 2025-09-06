Yooka-Replaylee confirma lanzamiento y llegada al Switch 2

En el 2017, Yooka-Laylee llegó como un regreso a los plataformeros en 3D enfocados en la colección de objetos, como Banjo-Kazooie. Si bien el título tuvo una recepción decente, no fue del agrado de todos. Ahora, Playtonic, los desarrolladores nos entregarán un remake que soluciona o cambia varios elementos de esta entrega y, por fin, se ha confirmado que este título llegará al Nintendo Switch 2.

Por medio de un comunicado oficial, Playtonic ha confirmado que Yooka-Replaylee tendrá un lanzamiento en Nintendo Switch 2. Junto a esto, los desarrolladores han revelado que también están trabajando en una versión física, la cual incluirá todo el contenido en un cartucho, es decir, no será una Game Key Car.

¿Qué es Yooka-Replaylee?

Yooka-Replaylee es la versión definitiva, remasterizada y mejorada de Yooka-Laylee. Tanto el lanzamiento original como esta nueva versión está en las manos del talento creativo clave de Banjo-Kazooie y Donkey Kong Country. Esta versión también agregará nuevos desafíos, tendrá un mapa, más coleccionables, y más opciones de personalización.

De esta forma, queda claro que esta remasterización será la versión definitiva de esta experiencia. Lo mejor todo, es que no tendremos que esperar mucho para disfrutar de esta entrega, ya que Yooka-Replaylee llegará a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC el 9 de octubre del 2025. En temas relacionados, Banjo-Kazooie iba a tener una caricatura. De igual forma, así es como Rare celebró su 40 aniversario.

Nota del Autor:

La idea de un remake que arregle todos los problemas de un juego que no tiene ni 10 años en el mercado, es algo que es muy gracioso. Tal vez una secuela era demasiado para ellos, y por eso eligieron este camino. Lo importante es que parece que este título por fin será la experiencia que muchos esperaban.

Vía: Nintendo Everything.