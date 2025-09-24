¡Yakuza Kiwami 3 es una realidad!

Ryu Ga Gotoku Studio es un equipo que parece nunca dejar de trabajar, especialmente cuando hablamos sobre la serie de Like a Dragon. Si bien a principios de año vimos un nuevo spin-off, durante su más reciente presentación, el estudio ha confirmado lo que ya se había filtrado y todos los fans veían venir. Así es, Yakuza 3 tendrá un remake, el cual estará disponible a principios del próximo año.

Por medio de la presentación de RGG Summit, los desarrolladores confirmaron que Yakuza Kiwami 3 será una realidad. Este remake estará disponible el próximo 12 de febrero de 2026 en PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 y PC. Al igual que otros trabajos de este tipo, este título no solo contará con un estilo visual actualizado, sino que nos ofrecerá un cambio sustancial al sistema de combate, agregará mucho contenido más, y nos ofrecerá una experiencia que todos los fans no se pueden dar el lujo de perderse.

Mejoras y actualización

Yakuza Kiwami 3 utilizará la más reciente versión del Dragon Engine para darle vida a Kamurocho y a Okinawa. Sin embargo, y algo que es tradición de estos remakes, RGG Studio ha modificado sustancialmente el diseño de varios personajes. En esta ocasión, Hamazaki, Nakahara y, especialmente, Rikiya, tienen modelos basados en los nuevos actores que les darán vida, algo que no ha sido del agrado de todos los fans.

En lo que respecta al combate, Yakuza Kiwami 3 le dará a Kiryu un retrabajo a su ya conocido Dragon Style, e introduce el estilo de Ryukyu, que está inspirado en las artes marciales generacionales de Okinawa. Junto a esto, veremos nuevas cinemáticas, más actividades en el orfanato, y una serie de actualizaciones sustanciales a las misiones secundarias.

Nuevo contenido

Sin embargo, el agregado más importante es Dark Ties, una nueva campaña protagonizada por Yoshitaka Mine, el antagonista principal de esta entrega. Esta historia se llevará a cabo antes de los eventos del juego principal, y nos mostrará cómo es que este personaje se une al Tojo Clan, su relación con personajes como Kanda y Daigo, y tendrá un estilo de combate único. Sin duda alguna, un agregado que todos los fans no se pueden perder.

Recuerda, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties estará disponible el próximo 12 de febrero del 2026 en PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 y PC. Junto a esto, RGG Studio confirmó que Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 y Yakuza 0 Director’s Cut llegarán a PS5, Xbox Series X|S y PC el 8 de diciembre. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. De igual forma, te decimos si vale o no la pena Yakuza 0 Director’s Cut.

Nota del Autor:

El único problema son los nuevos modelos, especialmente el de Rikiya. Más allá de esto, este remake parece que será la experiencia definitiva de Yakuza 3, y no puedo esperar para volver a disfrutar de una de las aventuras más carismáticas en toda la serie.

Vía: RGG Summit