Ya sabemos cuándo se llevará a cabo el siguiente Apple Event

    El futuro de Apple será revelado en solo unas semanas. Después de múltiples rumores y filtraciones, la compañía de tecnología ha confirmado que el siguiente Apple Event se llevará a cabo a principios de septiembre. Entre todos los anuncios que aquí veremos, la estrella será la revelación del iPhone 17, algo que los fans han esperado mucho tiempo conocer.

    Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que el siguiente Apple Event se llevará a cabo el 9 de septiembre a las 10:00 AM (hora del Pacífico), u 11:00 AM (hora de la Ciudad de México). Aunque por el momento no hay información precisa sobre los anuncios que aquí veremos, se espera que tengamos el primer vistazo al iPhone 17, así como los nuevos Apple Watch y AirPods.

    ¿Qué veremos en el Apple Event?

    La gran estrella del Apple Event será el iPhone 17, el cual contaría con una pantalla de 6.3 pulgadas con tasa de actualización de 120hz. Notablemente, se espera que el iPhone 17 Air reemplace al modelo Plus, con un diseño ultradelgado de apenas 5.5 milímetros de grosor y una pantalla de 6.6 pulgadas. Todos los modelos integrarían los nuevos chips A19 o A19 Pro.

    Junto al iPhone 17, el evento también nos daría un vistazo a los Apple Watch Series 11 y Ultra 3, así como el Apple Watch SE 3, la versión de entrada del dispositivo. Por último, la presentación podría incluir los nuevos AirPods Pro 3, que, según las filtraciones, tendrían diseño más compacto y chip actualizado para mejorar la cancelación de ruido y el procesamiento de audio. 

    Claro, no se descartan las sorpresas y los anuncios pequeños, pero el iPhone 17, los nuevos Apple Watch y los AirPods 3 serían las grandes estrellas de la presentación. Recuerda, el siguiente Apple Event se llevará a cabo el 9 de septiembre a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, Apple TV+ aumenta de precio en México. De igual forma, Apple va contra todo con Elon Musk.

    Vía: Tim Cook 

