Ya estaría en desarrollo el remaster de Red Dead Redemption

Recordarás que hace unos cuantos meses, el rumor de que Red Dead Redemption sería remasterizado empezó a cobrar fuerzas. Aparentemente, Rockstar Games quería ver qué tan buena sería la recepción de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition para así determinar si valía la pena o no remasterizar el clásico juego del viejo oeste. Bueno, pues parece que ya llegaron a una conclusión.

De acuerdo con un nuevo rumor por parte de Chris Klippel, de Rockstar Magazine, Rockstar ya está trabajando en un remaster de Red Dead Redemption. Klippel explica que no tiene muchos detalles sobre el proyecto, y que incluso podría tratarse de un remake completo, pero lo que sí sabe es que se encuentra en etapas muy, muy tempranas de desarrollo así que no esperes que vaya a ser anunciado dentro de poco.

Los rumores anteriores sugerían que se trataba de un remake, y que utilizaría el mismo motor gráfico que Red Dead Redemption II. En caso de ser así, entonces seguro que este proyecto no verá la luz del día por un muy buen rato. Tal vez hasta exista la posibilidad de que Grand Theft Auto VI pueda salir antes.

Nota del editor: La verdad es que estaría increíble poder disfrutar de este juego en la generación actual de consolas. Con mejores gráficas, ajustes al gameplay y tal vez hasta contenido adicional, Red Dead Redemption es un título que definitivamente se merece una remasterización.

Via: ComicBook