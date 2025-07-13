Tráiler de Demon Slayer: Castillo Infinito acumula millones de vistas

Estamos en una año importante para la franquicia Demon Slayer, dado que este año se va a estrenar la película de Castillo Infinito, misma que contará con animación de primer nivel para contarnos la primera parte del desenlace definitivo de la obra que terminó en el manga. Y para crear un preámbulo, se lanzó el primer tráiler hace pocos días, video que acumuló muchas vistas y da a entender qué el nivel de demanda por los boletos de cine será alto.

El primer avance oficial superó los 40 millones de visualizaciones en menos de 24 horas, convirtiéndose en uno de los tráilers más vistos en la historia reciente del anime. El conteo incluye cifras de redes oficiales como X, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, destacando especialmente el impacto de la versión japonesa.

La película, animada por el estudio ufotable, promete ser un fenómeno mundial. Solo en la cuenta japonesa de X, el tráiler superó los 14 millones de vistas, mientras que Crunchyroll, Aniplex y Sony Pictures aportaron millones más a través de sus distintas plataformas. A esto se suman los millones registrados en la versión doblada al inglés, lo que refuerza su fuerte presencia internacional.

Castillo Infinito es la primera entrega cinematográfica del arco final de Demon Slayer y lleva por subtítulo El regreso de Akaza. El filme incluirá dos canciones originales: “Un mundo donde el sol nunca sale”, interpretada por Aimer, y “Brilla en la noche cruel”, a cargo de LiSA. Ambas artistas ya han colaborado con la franquicia en el pasado con gran éxito.

La cinta llegará a los cines de México el 11 de septiembre de 2025, como parte de un estreno global que se llevará a cabo “a una escala sin precedentes”, según palabras recientes del CEO de Crunchyroll. La expectativa es alta entre los fans, quienes han seguido con entusiasmo cada anuncio de esta esperada producción.

Vía: AC

Nota del autor: Ya me estoy preparando para este acontecimiento viendo las primeras temporadas. Espero que pueda llegar a septiembre actualizado.