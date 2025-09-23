    Tendremos nuevo State of Play esta semana

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS23/09/2025 8:13 a. m.

    Los rumores resultaron ser ciertos. Esta semana se llevará a cabo un nuevo State of Play. El siguiente evento de PlayStation nos dará un vistazo a algunos de los juegos que llegarán al PS5 por parte de estudios third y first party. Aunque los detalles no son claros, sabemos que Saros, el siguiente título de Housemarque formará parte de esta presentación.

    Por medio de sus redes sociales, PlayStation ha confirmado que el siguiente State of Play se llevará a cabo el 24 de septiembre, es decir, el día de mañana, a las 2:00 PM (hora del Pacífico), o 3:00 AM (hora de la Ciudad de México). El evento tendrá una duración aproximada de 35 minutos, de los cuales, cinco estarán enfocados por completo al gameplay de Saros.

    ¿Qué veremos en el evento?

    Más allá de Saros, se desconoce qué veremos en este evento. Rumores han señalado que Yakuza Kiwami 3 sería revelado esta semana. Junto a esto, reportes han indicado que PlayStation ya estaría listo para hablar sobre Marvel’s Wolverine, Marvel’s Venom y el siguiente God of War, por lo que Housemarque no sería el único estudio de Sony con algo que mostrar el día de mañana.

    Como siempre, puedes disfrutar de esta presentación en vivo desde el canal oficial de PlayStation en YouTube y Sony. Solo nos queda esperar al día de mañana para ver qué llegará al PS5 en un futuro. Te recordamos que el State of Play se llevará a cabo el 24 de septiembre a las 3:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre el siguiente God of War. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre Marvel’s Wolverine.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Esta será una presentación bastante interesante. Con todos los rumores que han surgido en los últimos días, la emoción del público es bastante alta. A mí me encantaría ver el remake de Yakuza 3, pero como cualquier evento, lo que más deseo es sorprenderme al ver cosas que no se han filtrado y nadie espera.

    Vía: PlayStation Blog

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    GDC 2011: Se revelan los primeros detalles del multiplayer de Resistance 3
    GDC 2011: Se revelan los primeros detalles del multiplayer de Resistance 3
    Suscriptores de Playstation Plus podrán jugar Mortal Kombat la próxima semana
    Suscriptores de Playstation Plus podrán jugar Mortal Kombat la próxima semana
    Blizzard cumple 20 años de existencia y tiene un mensaje para sus fanáticos
    Blizzard cumple 20 años de existencia y tiene un mensaje para sus fanáticos
    Se confirma el juego de Battle: Los Angeles
    Se confirma el juego de Battle: Los Angeles
    Primer vistazo a Scorpion en Mortal Kombat Rebirth
    Primer vistazo a Scorpion en Mortal Kombat Rebirth
    Casi todos los juegos de DSiWare estarán disponibles en el lanzamiento de la eShop del 3DS
    Casi todos los juegos de DSiWare estarán disponibles en el lanzamiento de la eShop del 3DS
    GDC 2011: Nuevo trailer de Battlefield 3
    GDC 2011: Nuevo trailer de Battlefield 3
    Nuevos datos revelados de Mortal Kombat
    Nuevos datos revelados de Mortal Kombat
    Nuevos detalles de Prototype 2
    Nuevos detalles de Prototype 2
    Primer trailer oficial con gameplay de Alice: Madness Returns
    Primer trailer oficial con gameplay de Alice: Madness Returns
    App de la semana: SKWER
    App de la semana: SKWER
    Kaz Hirai asciende de puesto
    Kaz Hirai asciende de puesto
    Nuevo trailer de The Secret World
    Nuevo trailer de The Secret World
    Nuevos detalles de la película Silent Hill: Revelation 3D
    Nuevos detalles de la película Silent Hill: Revelation 3D
    La Controversia favorece a los videojuegos, opina EA
    La Controversia favorece a los videojuegos, opina EA
    Nuevos Mixes para DJ Hero 2
    Nuevos Mixes para DJ Hero 2
    Rumor: Nuevo DLC de Fallout: New Vegas llegará la próxima semana
    Rumor: Nuevo DLC de Fallout: New Vegas llegará la próxima semana
    Parasite Eve llegará mañana a la PlayStation Network
    Parasite Eve llegará mañana a la PlayStation Network
    El DLC de Castlevania: Lords of Shadow ya tiene fecha de salida, nuevo trailer
    El DLC de Castlevania: Lords of Shadow ya tiene fecha de salida, nuevo trailer
    Batman: Arkham City ya tiene fecha de salida
    Batman: Arkham City ya tiene fecha de salida
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo