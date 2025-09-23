Tendremos nuevo State of Play esta semana

Los rumores resultaron ser ciertos. Esta semana se llevará a cabo un nuevo State of Play. El siguiente evento de PlayStation nos dará un vistazo a algunos de los juegos que llegarán al PS5 por parte de estudios third y first party. Aunque los detalles no son claros, sabemos que Saros, el siguiente título de Housemarque formará parte de esta presentación.

Por medio de sus redes sociales, PlayStation ha confirmado que el siguiente State of Play se llevará a cabo el 24 de septiembre, es decir, el día de mañana, a las 2:00 PM (hora del Pacífico), o 3:00 AM (hora de la Ciudad de México). El evento tendrá una duración aproximada de 35 minutos, de los cuales, cinco estarán enfocados por completo al gameplay de Saros.

¿Qué veremos en el evento?

Más allá de Saros, se desconoce qué veremos en este evento. Rumores han señalado que Yakuza Kiwami 3 sería revelado esta semana. Junto a esto, reportes han indicado que PlayStation ya estaría listo para hablar sobre Marvel’s Wolverine, Marvel’s Venom y el siguiente God of War, por lo que Housemarque no sería el único estudio de Sony con algo que mostrar el día de mañana.

Como siempre, puedes disfrutar de esta presentación en vivo desde el canal oficial de PlayStation en YouTube y Sony. Solo nos queda esperar al día de mañana para ver qué llegará al PS5 en un futuro. Te recordamos que el State of Play se llevará a cabo el 24 de septiembre a las 3:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre el siguiente God of War. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre Marvel’s Wolverine.

Nota del Autor:

Esta será una presentación bastante interesante. Con todos los rumores que han surgido en los últimos días, la emoción del público es bastante alta. A mí me encantaría ver el remake de Yakuza 3, pero como cualquier evento, lo que más deseo es sorprenderme al ver cosas que no se han filtrado y nadie espera.

Vía: PlayStation Blog