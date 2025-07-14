Square Enix ya estaría desarrollando otro remake de Dragon Quest

En estos momentos Square Enix está enfocado en traer las entregas anteriores de la franquicia Dragon Quest para las nuevas generaciones mediante los remakes HD-2D, pues en este momento ya está disponible el tercero, para después pasar a 1 y 2 dentro de un par de semanas más. Sin embargo, no serían todos los planes que la compañía tiene en mente, pues habría otra sorpresa que al mismo tiempo puede confundir a algunos fans.

Se dice que la empresa estaría desarrollando una nueva versión de Dragon Quest 7: Fragments of the Forgotten Past, uno de los títulos más queridos de la saga. De acuerdo con el medio MP1st, documentos internos filtrados revelan que el proyecto ya está en marcha, junto con otros títulos aún no anunciados por la compañía.