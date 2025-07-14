    Square Enix ya estaría desarrollando otro remake de Dragon Quest

    14/07/2025 4:47 p. m.

    En estos momentos Square Enix está enfocado en traer las entregas anteriores de la franquicia Dragon Quest para las nuevas generaciones mediante los remakes HD-2D, pues en este momento ya está disponible el tercero, para después pasar a 1 y 2 dentro de un par de semanas más. Sin embargo, no serían todos los planes que la compañía tiene en mente, pues habría otra sorpresa que al mismo tiempo puede confundir a algunos fans.

    Se dice que la empresa estaría desarrollando una nueva versión de Dragon Quest 7: Fragments of the Forgotten Past, uno de los títulos más queridos de la saga. De acuerdo con el medio MP1st, documentos internos filtrados revelan que el proyecto ya está en marcha, junto con otros títulos aún no anunciados por la compañía.

    A diferencia de otros remakes recientes marcados como versiones en HD, este no estaría catalogado de esa manera, lo que sugiere que el juego recibirá algo más que una mejora visual. Aunque aún no se conocen los detalles oficiales, la filtración indica que el lanzamiento podría darse entre 2026 y 2027, en línea con las previsiones fiscales de Square Enix. Sin embargo, esta información es muy extraña, puesto que hace algunos años ya tuvo un tratamiento para 3DS.

    La noticia se suma al reciente mensaje del creador de la saga, Yuji Horii, quien confirmó que Dragon Quest 12: The Flames of Fate continúa en desarrollo, a pesar de no haber novedades desde su anuncio en 2021. La última actualización del proyecto fue en febrero, cuando Horii aseguró que el equipo está trabajando con dedicación en esta nueva entrega principal.

    Dragon Quest 7 sería una de las apuestas de Square Enix para mantener viva la franquicia mientras se concreta el lanzamiento de 12. El título original debutó en 2000 para el primer PlayStation y es recordado por su extenso contenido y su sistema de clases. Eso sí, aún sigue siendo confuso el hecho de que ya exista un remake para la consola en 3D de Nintendo.

    Vía: IGN

    Nota del autor: No creo que vaya a ser remake por completo, más bien un remaster del que vimos hace unos años, aunque le podrían meter mejoras de calidad de vida en cuanto a la dificultad.

