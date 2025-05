Después del éxito comercial y crítico que fue Dragon Quest III HD-2D Remake el año pasado, Square Enix por fin ha revelado cuándo es que Dragon Quest I & II HD-2D Remake estará disponible. Junto a esto, se ha confirmado que una versión de Nintendo Switch 2 también está en camino, aunque esto ha decepcionado a todos los fans.

Por medio de sus redes sociales, se ha confirmado que Dragon Quest I & II HD-2D Remake estará disponible en PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 y PC el próximo 30 de octubre del 2025. Ahora, el anuncio de su llegada a la nueva consola de Nintendo ha decepcionado a muchos, puesto que se ha confirmado que aquí se nos ofrecerá una Game Key Card. En comparación, la versión física de Nintendo Switch nos ofrecerá el juego completo.

Happy #DragonQuestDay to all who celebrate! 🎉

We're excited to announce that #DragonQuest I & II HD-2D Remake arrives 30th October 2025.

Coming to Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, and PC via Steam and Microsoft Store on Windows.

Pre-orders… pic.twitter.com/AccZbEayAo

— DRAGON QUEST (@DragonQuest) May 27, 2025