Tendremos nueva información de Dragon Quest 12 muy pronto

En estos momentos Square Enix se encuentra muy silencioso en cuanto a anuncios de videojuegos, puesto que hasta este momento no hay un tráiler de la tercera parte de Final Fantasy VII Remake, Kingdom Hearts 4, el rumoreado Octopath Traveler 3 o hasta el tan esperado Dragon Quest 12. De hecho, en relación a esta última obra, puede que los jugadores pronto alcen las cejas y esbocen una sonrisa gigante.

El creador de la franquicia, Yuji Horii, ha confirmado que el juego sigue en desarrollo y que la información sobre el juego se dará a conocer poco a poco. Durante una transmisión en vivo de su programa de radio KosoKoso Hás Kyoku, Horii aseguró que el equipo continúa trabajando arduamente en el proyecto, pero que no pueden mostrar nada aún.

Esta es la primera actualización sobre el título desde mayo de 2024, cuando se recordó la pérdida del diseñador de personajes Akira Toriyama y el compositor Koichi Sugiyama. Además, el productor principal de la serie, Yu Miyake, dejó su puesto para liderar la división de juegos móviles de Square Enix.

La falta de noticias y la reestructuración de la compañía habían generado especulación entre los fans sobre una posible cancelación del juego. Sin embargo, las declaraciones de Horii confirman que el desarrollo sigue en marcha, despejando algunas dudas. Pero que posiblemente no veamos nada hasta finales de este 2025.

Anunciado en 2021 como parte del 35.º aniversario de la franquicia, Dragon Quest 12 será la primera entrega principal desde Echoes of an Elusive Age. Aunque aún no hay una fecha de lanzamiento confirmada, los seguidores de la saga pueden esperar más detalles en el futuro. No está de más recordar que los HD-2D Remakes del 1 y 2 están en camino para calmar la sed de los fanáticos.

Vía: IGN