Se lanza el avance de la primera expansión de Kingdom Come: Deliverance II

    La vida medieval no se termina

    Quizá para algunos ya pasó desapercibido, pero a inicios de año salió un juego que muchos consideraron como candidato a uno de los mejores del año, Kingdom Come: Deliverance II, título RPG con toques de acción que sigue la historia del visto hace muchos atrás. Y entre los premios para quienes pidieran edición de lujo se confirmó que tendrían acceso a las expansiones, las cuales por fin dieron señales de vida durante Gamescom 2025.

    Warhorse Studios y Deep Silver aprovecharon el escenario del Opening Night Live para anunciar la primera expansión titulada Legacy of the Forge. El aclamado RPG de mundo abierto, que debutó en febrero, ampliará su propuesta con una historia que promete ahondar en el pasado familiar de Henry, su protagonista.

    La expansión transportará a los jugadores de vuelta a Kutná Hora, donde Henry emprenderá un nuevo camino hacia el dominio del gremio de herreros. Su misión lo llevará a restaurar la legendaria Fragua Incendiada, un legado directamente relacionado con su difunto padre, Martin. Con este arco narrativo, los fans podrán descubrir aspectos inéditos de la historia del personaje mientras enfrentan desafíos tanto bélicos como artesanales.

    Aquí su tráiler:

    Los fans volverán dentro de poco

    Además de nuevas misiones principales y secundarias, Legacy of the Forge ofrecerá encargos que van desde la fabricación de espadas hasta la elaboración de armaduras y otros trabajos más singulares. Conforme su reputación crezca, Henry desbloqueará diseños únicos y progresará en el gremio hasta alcanzar el título de maestro herrero, lo que agrega un sistema de personalización más profundo al juego.

    La expansión estará disponible el próximo 9 de septiembre en PlayStation 5, Xbox Series y PC. Los jugadores podrán adquirirla de forma individual , aunque como mencionamos, también está incluida en la Edición Gold y en el Pase de Expansión de Kingdom Come: Deliverance II.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Definitivamente todavía hay muchas horas por sacarle al juego. Yo solo terminé la historia y me faltó por hacer en su mundo.

