Salen las calificaciones de prensa de Donkey Kong Bananza

Estamos a un día de que finalmente salga el siguiente gran exclusivo de Switch 2, Donkey Kong Bananza, mismo que causó furor desde que fue anunciado en el direct dedicado a la consola, para después tener su propia transmisión que mostró mucho de la jugabilidad. Y ahora que faltan horas para poder jugarlo, ya salieron las reseñas de los diferentes medio de prensa y creadores de contenido del mundo.

El juego en este momento cuenta con un 91 en la página de Metacritic, media que fue acumulada con las críticas de todos los especialistas en la industria, superando a otros de la misma consola como Mario Kart World, y eso da a pensar que tal vez se quería el lanzamiento del simio en el día de estreno. Muchos coinciden que se trata de una aventura inolvidable y el regreso digno del personaje al 3D.

Entre los comentarios coincide que se trata de una pieza de arte, la cual marca la verdadera potencia que puede ofrecer Switch 2, agregando un manejo de control impecable y que sobre todo, se diferencía de Super Mario Odyssey a pesar de ser desarrollado por el mismo equipo. De igual forma, mencionan que la historia es decente, pero que realmente no es el foco por el cual de los fans de la franquicia se volverán locos.

Ahora solo queda revisar la opinión de los fans, la cual llegará en el primer fin de semana de su salida, y es ahí donde seguramente tendrá un puntaje más bajo, ya que todo el mundo puede votar, incluso quienes no están interesados en comprar la nueva consola. Por lo menos se sabe que Donkey Kong Bananza tiene la aprobación de la prensa, así que seguramente lo veremos colocado en los mejores juegos del año, pero quizá Death Stranding 2 no será vencido.

El título llega el 17 de julio en Switch 2. Puedes leer la reseña aquí.

Vía: Metacritic

Nota del autor: Estoy desesperado por jugarlo ya, lástima que faltan algunas horas para recibirlo. Es extraño que Amazon le mandó a cierto público por adelantado.