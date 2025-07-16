    Salen las calificaciones de prensa de Donkey Kong Bananza

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS16/07/2025 2:56 p. m.

    Estamos a un día de que finalmente salga el siguiente gran exclusivo de Switch 2, Donkey Kong Bananza, mismo que causó furor desde que fue anunciado en el direct dedicado a la consola, para después tener su propia transmisión que mostró mucho de la jugabilidad. Y ahora que faltan horas para poder jugarlo, ya salieron las reseñas de los diferentes medio de prensa y creadores de contenido del mundo.

    El juego en este momento cuenta con un 91 en la página de Metacritic, media que fue acumulada con las críticas de todos los especialistas en la industria, superando a otros de la misma consola como Mario Kart World, y eso da a pensar que tal vez se quería el lanzamiento del simio en el día de estreno. Muchos coinciden que se trata de una aventura inolvidable y el regreso digno del personaje al 3D.

    Captura de pantalla 2025-07-16 144006

    Entre los comentarios coincide que se trata de una pieza de arte, la cual marca la verdadera potencia que puede ofrecer Switch 2, agregando un manejo de control impecable y que sobre todo, se diferencía de Super Mario Odyssey a pesar de ser desarrollado por el mismo equipo. De igual forma, mencionan que la historia es decente, pero que realmente no es el foco por el cual de los fans de la franquicia se volverán locos.

    Ahora solo queda revisar la opinión de los fans, la cual llegará en el primer fin de semana de su salida, y es ahí donde seguramente tendrá un puntaje más bajo, ya que todo el mundo puede votar, incluso quienes no están interesados en comprar la nueva consola. Por lo menos se sabe que Donkey Kong Bananza tiene la aprobación de la prensa, así que seguramente lo veremos colocado en los mejores juegos del año, pero quizá Death Stranding 2 no será vencido.

    El título llega el 17 de julio en Switch 2. Puedes leer la reseña aquí.

    Vía: Metacritic

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del autor: Estoy desesperado por jugarlo ya, lástima que faltan algunas horas para recibirlo. Es extraño que Amazon le mandó a cierto público por adelantado.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media