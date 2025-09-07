Revelan el gran secreto de los Boos en Super Mario World

Super Mario World es uno de los juegos más amados de la generación del Super Nintendo. Como sucede con este tipo de proyectos, constantemente salen a la luz información que durante mucho tiempo era un secreto. De esta forma, se ha revelado un curioso, y hasta perturbador, detalle sobre los Boos en este clásico.

Recientemente, Supper Mario Broth, cuenta enfocada en encontrar información y detalles sobre juegos clásicos, reveló que los enemigos Gran Burbuja son simplemente cuerpos de los Boos grandes mínimamente editados y recoloreados. Si bien es probable que esto se deba a una simple reutilización de recursos, también podría interpretarse como que las Burbujas son un estado más inmaterial y protoplásmico de los Boos grandes.

Más secretos de Super Mario World

Este es un detalle bastante interesante. A primera instancia, esto puede verse cómo los desarrolladores utilizan los recursos a su disposición para crear nuevos obstáculos, algo muy común para la época. Sin embargo, los fans también han tomado esta información para darle un mayor trasfondo al universo de Mario.

Sin duda alguna, una revelación interesante que deja en claro que Super Mario World, pese a ser un juego de 1990, aún tiene mucho que esconde. En temas relacionados, Nintendo lanza aplicación gratuita de Super Mario. De igual forma, la aplicación de SNES en Switch online recibe importante actualización.

Vía: Supper Mario Broth