    Revelan el gran secreto de los Boos en Super Mario World

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS07/09/2025 4:00 p. m.

    Super Mario World es uno de los juegos más amados de la generación del Super Nintendo. Como sucede con este tipo de proyectos, constantemente salen a la luz información que durante mucho tiempo era un secreto. De esta forma, se ha revelado un curioso, y hasta perturbador, detalle sobre los Boos en este clásico.

    Recientemente, Supper Mario Broth, cuenta enfocada en encontrar información y detalles sobre juegos clásicos, reveló que los enemigos Gran Burbuja son simplemente cuerpos de los Boos grandes mínimamente editados y recoloreados. Si bien es probable que esto se deba a una simple reutilización de recursos, también podría interpretarse como que las Burbujas son un estado más inmaterial y protoplásmico de los Boos grandes.

    Más secretos de Super Mario World

    Este es un detalle bastante interesante. A primera instancia, esto puede verse cómo los desarrolladores utilizan los recursos a su disposición para crear nuevos obstáculos, algo muy común para la época. Sin embargo, los fans también han tomado esta información para darle un mayor trasfondo al universo de Mario.

    Sin duda alguna, una revelación interesante que deja en claro que Super Mario World, pese a ser un juego de 1990, aún tiene mucho que esconde. En temas relacionados, Nintendo lanza aplicación gratuita de Super Mario. De igual forma, la aplicación de SNES en Switch online recibe importante actualización.

    Imagen

    Vía: Supper Mario Broth

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Director de Metaphor: ReFantazio dice que es mejor no hacer caso a jugadores
    Director de Metaphor: ReFantazio dice que es mejor no hacer caso a jugadores
    El primer satélite hecho de madera llega al espacio
    El primer satélite hecho de madera llega al espacio
    Así se ve Bloodborne en el PlayStation 5 Pro
    Así se ve Bloodborne en el PlayStation 5 Pro
    Shigeru Miyamoto se considera una persona bastante normal
    Shigeru Miyamoto se considera una persona bastante normal
    Nintendo habla sobre la revelación del Switch 2
    Nintendo habla sobre la revelación del Switch 2
    El fundador de TikTok se vuelve el hombre más rico de China
    El fundador de TikTok se vuelve el hombre más rico de China
    Hoy tendremos un nuevo Nintendo Direct
    Hoy tendremos un nuevo Nintendo Direct
    Lanzan primer tráiler de Misión Imposible 8
    Lanzan primer tráiler de Misión Imposible 8
    IA hace ver a la franquicia de Shrek como película de los 80s
    IA hace ver a la franquicia de Shrek como película de los 80s
    Deadpool & Wolverine llegará a Disney+ en esta fecha
    Deadpool & Wolverine llegará a Disney+ en esta fecha
    Ésta es la razón por la cual Nintendo y Pokémon demandan a Palworld
    Ésta es la razón por la cual Nintendo y Pokémon demandan a Palworld
    Horarios del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica
    Horarios del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica
    Marvel estaría obsesionado con la película de Gambito
    Marvel estaría obsesionado con la película de Gambito
    Se da nuevo vistazo exclusivo a Toy Story 5
    Se da nuevo vistazo exclusivo a Toy Story 5
    WhatsApp agrega nuevo botón para las fotos y videos
    WhatsApp agrega nuevo botón para las fotos y videos
    Sonic the Hedgehog 4 será toda una realidad
    Sonic the Hedgehog 4 será toda una realidad
    Telcel le hace reclamo a Walmart por trato privilegiado
    Telcel le hace reclamo a Walmart por trato privilegiado
    Se lanza nuevo tráiler de la serie Secret Level
    Se lanza nuevo tráiler de la serie Secret Level
    Blizzard anuncia colección remaster de Warcraft
    Blizzard anuncia colección remaster de Warcraft
    Dragon Ball anuncia colaboración con McDonalds
    Dragon Ball anuncia colaboración con McDonalds
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix