    Revelan cómo es Miyazaki fue convencido para hacer la película de Elden Ring

    Elden Ring es un extenso juego, con una historia que, hasta el día de hoy, muchos no entienden por completo. Sin embargo, esto detuvo a Alex Garland de enamorarse de este mundo y proponer una película con A24. Para la sorpresa de muchos, FromSoftware accedió, y por fin se ha revelado cómo es que el director logró convencer a Hidetaka Miyazaki de prestarle esta propiedad.

    En un reciente reporte de The New Yorker, Garland, quien ha ganado una gran reputación con películas como Ex-Machina y Civil War, confesó ser una gran fan de Elden Ring, y después de acabar el juego varias veces, convenció a A24 de aprobar este proyecto, dejando en claro que él tuvo la iniciativa en este caso. Esto le permitió viajar a Japón para conocer directamente a Miyazaki y tratar de convencerlo de dar el visto bueno

    Así fue cómo Garland se ganó a Miyazaki.

    El reporte señala que Garland le presentó a Miyazaki un guion monumental de más de 160 páginas, 40 de ellas ilustradas, en donde presentó su visión para trasladar al cine el universo que vimos por primera vez en el 2022. El resto, como dicen, es historia.

    Lamentablemente, aún estamos lejos de ver este proyecto hecho realidad. La producción avanza lento, pero poco a poco surge más información sobre esta película, algo que muchos siguen escépticos. En temas relacionados, reportan problemas con Elden Ring en Switch 2. De igual forma, FromSoftware ya trabaja en su siguiente juego.

    Vía: The New Yorker

