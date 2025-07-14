Primera imagen oficial de la serie de Harry Potter

Después de un extenso periodo de pre-producción y selección de actores, la serie de Harry Potter de HBO por fin ha comenzado su producción en forma. Para celebrar el comienzo de este largo viaje para todos los involucrados, ya tenemos un vistazo oficial a Dominic McLaughlin en su papel como Harry Potter.

Por medio de sus redes sociales, Warner Bros. compartió el primer vistazo oficial a la serie live action de Harry Potter. Aquí podemos ver a Dominic McLaughlin portando la icónica ropa de Hogwarts, con todo y sus lentes redondos y cicatriz en la frente, dos de los elementos más característicos del personaje.

Junto a esto, se ha confirmado que las grabaciones por fin han comenzado en Leavesden, estudio de Reino Unido en donde también se grabaron las películas de Harry Potter. Warner Bros. espera que este proceso dure hasta mediados del 2026, lo que significa que la serie llegará a HBO Max hasta el 2027, algo que puede sonar como una espera más larga de lo necesario, pero otros han mencionado que este tiempo es más que justo para entregarnos un producto de calidad.

Recordemos que cada libro será adaptado a una sola temporada, por lo que estamos frente a una producción que tardará más de siete años en terminar. Solo nos queda esperar a que más información esté disponible, algo que tardará algo de tiempo en suceder. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta producción aquí. De igual forma, J.K. Rowling comparte su primera reacción a la serie.

