Primer vistazo a de Vought Rising, la precuela de The Boys

En estos momentos la plataforma de Amazon Prime Video se encuentra en momentos de pausa, dado que no ha sacado muchas exclusivas que llamen la atención al público, y eso podría solucionarse con los planes a futuro respecto a la franquicia de The Boys. Misma que expone a personajes que antes eran totalmente desconocidos a pesar de contar con un cómic, y mientras la espera por la temporada final continúa, llegará una serie spinoff.

La marca ha revelado el primer vistazo oficial de Vought Rising, la nueva precuela de la exitosa serie creada por Eric Kripke. La imagen promocional presenta a Jensen Ackles retomando su papel de Soldier Boy, junto a Mason Dye como Bombsight, Will Hochman como Torpedo y Elizabeth Posey como Private Angel, todos luciendo sus elaborados trajes de superhéroes. La producción también contará con el regreso de Aya Cash como Stormfront y un elenco que incluye a Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri y Brian J. Smith.

Aquí las puedes ver:

Ambientada en la década de 1950, Vought Rising ha sido descrita como una “retorcida historia de misterio y asesinato” que explorará los orígenes de la corporación Vought y su influencia en la creación de superhéroes. Paul Grellong lidera el proyecto como showrunner y productor ejecutivo, acompañado por un equipo creativo que incluye a Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr y Jim Barnes.

La serie es una producción de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, en asociación con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures y Original Film, la compañía de Rogen y Goldberg. Jensen Ackles y Aya Cash también participan como productores, consolidando su implicación tanto frente como detrás de cámaras.

Encargada oficialmente en julio de 2024, The Boys: Vought Rising comenzó recientemente su rodaje. Este nuevo capítulo en el universo de The Boys promete ofrecer un tono más oscuro y una ambientación retro, combinando intriga, violencia y sátira social, señas de identidad que han convertido a la saga en uno de los grandes éxitos de Prime Video.

Vía: Variety

Nota del autor: Prometo que algún día iniciaré está franquicia. Pero mejor hasta que salga la temporada 5 completa para hacer maratón.