    Primer vistazo a de Vought Rising, la precuela de The Boys

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS14/08/2025 4:50 p. m.

    En estos momentos la plataforma de Amazon Prime Video se encuentra en momentos de pausa, dado que no ha sacado muchas exclusivas que llamen la atención al público, y eso podría solucionarse con los planes a futuro respecto a la franquicia de The Boys. Misma que expone a personajes que antes eran totalmente desconocidos a pesar de contar con un cómic, y mientras la espera por la temporada final continúa, llegará una serie spinoff.

    La marca ha revelado el primer vistazo oficial de Vought Rising, la nueva precuela de la exitosa serie creada por Eric Kripke. La imagen promocional presenta a Jensen Ackles retomando su papel de Soldier Boy, junto a Mason Dye como Bombsight, Will Hochman como Torpedo y Elizabeth Posey como Private Angel, todos luciendo sus elaborados trajes de superhéroes. La producción también contará con el regreso de Aya Cash como Stormfront y un elenco que incluye a Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri y Brian J. Smith.

    Aquí las puedes ver:

    Imagen

    Imagen

    Imagen

    Ambientada en la década de 1950, Vought Rising ha sido descrita como una “retorcida historia de misterio y asesinato” que explorará los orígenes de la corporación Vought y su influencia en la creación de superhéroes. Paul Grellong lidera el proyecto como showrunner y productor ejecutivo, acompañado por un equipo creativo que incluye a Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr y Jim Barnes.

    La serie es una producción de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, en asociación con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures y Original Film, la compañía de Rogen y Goldberg. Jensen Ackles y Aya Cash también participan como productores, consolidando su implicación tanto frente como detrás de cámaras.

    Encargada oficialmente en julio de 2024, The Boys: Vought Rising comenzó recientemente su rodaje. Este nuevo capítulo en el universo de The Boys promete ofrecer un tono más oscuro y una ambientación retro, combinando intriga, violencia y sátira social, señas de identidad que han convertido a la saga en uno de los grandes éxitos de Prime Video.

    Vía: Variety

    Imagen

    Nota del autor: Prometo que algún día iniciaré está franquicia. Pero mejor hasta que salga la temporada 5 completa para hacer maratón.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix