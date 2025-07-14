    ¿Cómo disfrutar del Amazon Prime Day 2025 gratis?

    14/07/2025

    El Amazon Prime Day 2025, el cual en realidad dura más que solo un año, se llevará a cabo a partir del día de mañana. Este periodo ofrecerá una serie de descuentos imperdibles para todos los usuarios de Amazon Prime. Esto significa que si no cuentas con esta suscripción, no podrás acceder a este beneficio. Sin embargo, aquí te decimos cómo disfrutar de estas ofertas si no tienes una cuenta de este tipo en estos momentos.

    Para acceder a las ofertas de Amazon Prime Day es necesario tener una cuenta de Amazon. En estos momentos, la suscripción tiene un precio de $99 pesos al mes, u $899 pesos por un año. Ahora, aquellos que nunca se han suscrito a este servicio, pueden solicitar una prueba gratuita por 30 días, lo cual les da acceso a todos los beneficios que los usuarios de esta plataforma disfrutan regularmente, como envíos sin costo adicional.

    Lo único que necesitas para disfrutar de estos beneficios es ingresar al sitio web o aplicación de Amazon, y en la sección de Prime comenzar tu suscripción. Si es la primera vez que realizas este proceso, entonces podrás seleccionar una opción para gozar de una prueba gratuita por 30 días. Una vez que termine este tiempo, el cobro mensual o anual comenzará. Claro, también existe la posibilidad de cancelar este servicio antes de que esto suceda.

    Con esta prueba gratuita de 30 días, podrás disfrutar de todos los beneficios que el Amazon Prime Day tiene para todos los usuarios. Sin embargo, es importante mencionar que si ya tienes una cuenta activa o en el pasado hiciste esto, ya no podrás gozar de este periodo gratuito. Te recordamos que el Amazon Prime Day 2025 se llevará a cabo entre el 15 y 21 de julio. En temas relacionados, el Switch 2 baja de precio en Amazon México. De igual forma, Amazon confirmó nueva serie de The Boys.

    Vía: Xataka 

