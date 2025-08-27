PLAION y Pearl Abyss se unen para traer físico a Crimson Desert

Los coleccionistas serán felices

Se ha hablado mucho sobre un juego llamado Crimson Desert, título que estaba pensado para lanzarse este año en las plataformas actuales, y algo que se resaltó respecto al título, fue que no tendría muchas posibilidades de tener una versión física debido a la falta de apoyo por partes de publishers. Sin embargo, se anunció una esperanza hace poco, y eso alegrará totalmente a los coleccionistas del medio.

Pearl Abyss y PLAION anunciaron una alianza estratégica para la distribución mundial del juego antes mencionado, la nueva apuesta de mundo abierto del estudio surcoreano. Como parte del acuerdo, PLAION se encargará de la distribución física global del título, aprovechando su red internacional y la experiencia de sus equipos locales.

Para quienes no lo conozcan , Crimson Desert es un juego de acción y aventuras ambientado en Pywel, un territorio peligroso. Los jugadores asumirán el papel de Kliff, líder de los Greymanes, un grupo de mercenarios que deberán enfrentarse a monstruos imponentes, librar intensas batallas y evitar una catástrofe inminente, todo mientras recorren escenarios diseñados con gráficos de nueva generación.

Unión importante en la industria

Kevin Kim, director de operaciones de Pearl Abyss, destacó que PLAION se ha consolidado como un socio estratégico en la expansión internacional del estudio. “Su presencia global nos permitirá llevar Crimson Desert a aún más fans en todo el mundo”, afirmó, subrayando la visión compartida para llevar la experiencia del juego a nuevas audiencias.

Por su parte, Craig McNicol, director ejecutivo de PLAION Partners, aseguró que la compañía está comprometida en fortalecer su papel en la industria. “Nuestra presencia global y experiencia en la distribución permitirán que Crimson Desert llegue a los jugadores con la calidad que merece”, declaró. El acuerdo refuerza el posicionamiento de PLAION en Asia-Pacífico y consolida su misión de crecer como distribuidora de alcance global.

El videojuego retraso su lanzamiento, y aún no tiene fecha definida.

Vía: PPO

Nota del autor: Menos mal que sí habrá una versión para los fanáticos de los discos. Habrá que esperar a conocer su fecha.



