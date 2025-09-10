    Nueva pista apunta al lanzamiento de Metroid Prime 4: Beyond

    Por 0 COMENTARIOS10/09/2025 8:27 a. m.

    Esta semana se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct. Si bien los detalles de la presentación son un secreto, todo indica a que la fecha de lanzamiento de Metroid Prime 4: Beyond sería uno de los grandes anuncios del evento. De esta forma, un nuevo registro le ha dado esperanzas a los fans de la siguiente aventura de Samus Aran.

    En las últimas semanas, Metroid Prime 4: Beyond ha recibido una clasificación oficial por parte de la ESRB y el correspondiente organismo en Corea del Sur. Ahora, se ha revelado que lo mismo ha pasado en Brasil, en donde se ha mencionado que este título es para mayores de 14 años. 

    Metroid Prime 4: Beyond está en camino

    Los registros de clasificación suelen ser uno de los indicios más claros de que un videojuego está cerca de salir al mercado, ya que implican la preparación de materiales promocionales y la revisión de contenidos finales. Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento específica, Nintendo asegura que Metroid Prime 4:  Beyond estará disponible en el 2025.

    Considerando que el gran lanzamiento de octubre para la compañía es Pokémon Legends: Z-A, esto significa que, probablemente, Metroid Prime 4: Beyond estará disponible en algún punto del próximo mes de noviembre. Considerando que esta semana se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct, todo indica a que el tiempo de especular acabará en solo unos días.

    Recuerda, Metroid Prime 4: Beyond llegará al Nintendo Switch y Switch 2 en algún punto del 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el siguiente Nintendo Direct aquí. De igual forma, puedes conocer más sobre este juego aquí.

    Nota del Autor:

    Es algo lamentable que las rumoreadas remasterizaciones de Metroid Prime 2 y 3 no estuvieran disponibles antes de la nueva entrega, pero ya no puedo esperar para disfrutar de este título. Este, al igual que Hollow Knight: Silksong, ha sido un desarrollo que ha tomado mucho tiempo y poco se sabe sobre él, por lo que hay cientos de dudas al respecto.

    Vía: Necro Felipe 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
