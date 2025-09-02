    Nueva actualización llega al Nintendo Switch y Switch 2

    Por 0 COMENTARIOS02/09/2025 8:11 a. m.

    Después de un mes de espera, el Nintendo Switch y Switch 2 han recibido una nueva actualización de firmware. Así es, la versión 20.4.0 de estas consolas ya está disponible para su descarga. Sin embargo, será mejor que no esperes algo sustancial, ya la Gran N ha proporcionado solo estabilidad general a estos sistemas.

    En la noche del día de ayer, Nintendo compartió la actualización 20.4.0 del Switch y Switch 2, la cual todos los usuarios de estas consolas ya pueden descargar. Lamentablemente, aquí no encontramos alguna nueva funciona para estas consolas o la solución a algún glitch que arruine la experiencia de los usuarios. Esto es lo único que ha llegado al firmware:

    ¿Hay algo más en camino?

    Ahora, es importante que Nintendo usualmente oculta alguna mejora o restricción en este tipo de actualizaciones. Sin embargo, es cuestión de los mineros de datos encontrar específicamente qué novedades agregó la Gran N al firmware. En este caso, hasta el momento no se ha encontrado algo adicional, pero es probable que en las próximas horas escuchemos algo al respecto.

    Notablemente, esta actualización llega un mes después de la versión 20.3.0. Esto significa que Nintendo está trabajando constantemente en el firmware de estas dos consolas, y no se descarta que una actualización sustancial ya esté en camino. En temas relacionados, la suscripción de Switch Online baja de precio en México. De igual forma, registran el nombre de Nintendo Stars.

    Nota del Autor:

    Si es algo decepcionante que el Switch y Switch 2 se encuentren en un estado lo suficientemente saludable para que no necesiten más contenido o cambios para su interfaz. Lo interesante llegará cuándo Nintendo comience a lanzar actualizaciones exclusivas de su nueva consola.

    Vía: Nintendo Everything

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
