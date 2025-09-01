    La suscripción a Switch Online baja de precio en México

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS01/09/2025 8:07 a. m.

    Aunque no es tan popular como PlayStation Plus y Xbox Game Pass, Nintendo Switch Online se ha convertido en un servicio importante para los usuarios de las consolas de la Gran N. De esta forma, los usuarios han despertado con una buena noticia, y es que el precio de la suscripción disminuirá en México, algo que ha tomado por sorpresa a más de una persona.

    Por medio de un correo que ha llegado a los usuarios de este servicio, se ha revelado que la suscripción de Nintendo Switch Online disminuirá a partir del próximo 1 de octubre del 2025. Esto significa que si tu renovación mensual o anual sucede después de esta fecha, ahora tendrás que pagar el nuevo precio. Así quedarán los precios

    • Nintendo Switch Online + Expansion Pack (anual): De $1,199 pesos a $1,149 pesos. 
    • Nintendo Switch Online + Expansion Pack familiar (anual): De $1,999 pesos a $1,799 pesos.

    Nuevo precio para Switch Online

    Notablemente, el pasado mes de marzo se llevó a cabo un aumento sustancial de este servicio en México y otras partes del mundo. Si bien el ajuste que entrará en vigor en octubre no regresa su costo a lo que vimos antes, sigue siendo un cambio amigable para más de un usuario. Considerando la situación con el dólar, es muy probable que este cambio sea solo un ajuste menor, por lo que no se descarta que algo similar suceda en un futuro.

    Recuerda, el nuevo precio del Nintendo Switch Online entrará en vigor en México a partir del próximo 1 de octubre del 2025, pero si tu renovación sucede antes, tendrás que esperar para que veas este cambio reflejado. En temas relacionados, el Switch 2 sigue siendo un éxito. De igual forma, así se ve Yakuza Kiwami 2 en Switch 2.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Si bien no estamos hablando de un gran cambio al precio del Switch 2, sigue siendo un ajuste que ayudará al bolsillo de más de una persona. Lo interesante, es que esto se podría replicar una vez más en el futuro, todo dependiendo de los ajustes a la moneda nacional en comparación con el dólar.

    Vía: Nintendo

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix