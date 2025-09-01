La suscripción a Switch Online baja de precio en México

Aunque no es tan popular como PlayStation Plus y Xbox Game Pass, Nintendo Switch Online se ha convertido en un servicio importante para los usuarios de las consolas de la Gran N. De esta forma, los usuarios han despertado con una buena noticia, y es que el precio de la suscripción disminuirá en México, algo que ha tomado por sorpresa a más de una persona.

Por medio de un correo que ha llegado a los usuarios de este servicio, se ha revelado que la suscripción de Nintendo Switch Online disminuirá a partir del próximo 1 de octubre del 2025. Esto significa que si tu renovación mensual o anual sucede después de esta fecha, ahora tendrás que pagar el nuevo precio. Así quedarán los precios

Nintendo Switch Online + Expansion Pack (anual): De $1,199 pesos a $1,149 pesos.

Nintendo Switch Online + Expansion Pack familiar (anual): De $1,999 pesos a $1,799 pesos.

Nuevo precio para Switch Online

Notablemente, el pasado mes de marzo se llevó a cabo un aumento sustancial de este servicio en México y otras partes del mundo. Si bien el ajuste que entrará en vigor en octubre no regresa su costo a lo que vimos antes, sigue siendo un cambio amigable para más de un usuario. Considerando la situación con el dólar, es muy probable que este cambio sea solo un ajuste menor, por lo que no se descarta que algo similar suceda en un futuro.

Recuerda, el nuevo precio del Nintendo Switch Online entrará en vigor en México a partir del próximo 1 de octubre del 2025, pero si tu renovación sucede antes, tendrás que esperar para que veas este cambio reflejado. En temas relacionados, el Switch 2 sigue siendo un éxito. De igual forma, así se ve Yakuza Kiwami 2 en Switch 2.

Nota del Autor:

Si bien no estamos hablando de un gran cambio al precio del Switch 2, sigue siendo un ajuste que ayudará al bolsillo de más de una persona. Lo interesante, es que esto se podría replicar una vez más en el futuro, todo dependiendo de los ajustes a la moneda nacional en comparación con el dólar.

Vía: Nintendo