Fanáticos se decepcionan con la tercera temporada de Jujutsu Kaisen

    10/07/2025 7:45 p. m.

    Hace un par de años Jujutsu Kaisen era la franquicia de anime más popular, y eso se debe a que su historia daba algo de originalidad en el mundo del shonen, teniendo así el lanzamiento de dos temporadas muy exitosas que se detuvieron ahí a pesar de que el manga hasta terminó. De hecho la tercera oleada de episodios presuntamente daría señales de vida, pero parece que los fans se están llevando una gran decepción.

    Durante la reciente Anime Expo, los seguidores esperaban con entusiasmo la revelación de la fecha de estreno. Sin embargo, el estudio MAPPA no ofreció detalles concretos sobre cuándo llegará la nueva entrega del popular anime a plataformas de streaming, dejando a la comunidad con la expectativa insatisfecha.

    A pesar de la ausencia de una fecha, se confirmó una noticia que entusiasma a los seguidores: las escenas de acción superarán todo lo visto hasta ahora en la serie. Junya Enoki, actor de voz de Yuji Itadori, adelantó que las batallas del próximo arco elevarán notablemente el nivel visual y narrativo, en línea con los intensos eventos del manga que están siendo adaptados.

    Actualmente, la temporada 3 se encuentra en plena producción. Los actores de voz ya están grabando sus diálogos y el proceso avanza con normalidad. MAPPA, que ha enfrentado críticas por la carga laboral de su personal, está enfocándose en mantener altos estándares de calidad sin apresurar el calendario, razón por la cual se han reservado la fecha de estreno.

    La nueva temporada retomará la historia justo después del arco de Shibuya, con el regreso de Yuta a Japón y su nueva misión: eliminar a Yuji Itadori. Esta continuación promete momentos decisivos en la trama y consolidarse como una de las fases más emocionantes de Jujutsu Kaisen.

    Vía: VD

    Nota del autor: Es malo cuando la hacen mucha de emoción para soltar nuevas temporadas de lo que sea. Sigo esperando por una fecha de One Piece.

