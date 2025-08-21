Nintendo Direct y Gamescom – Atomix Podcast 530

¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te contamos de todo lo que se presentó en el Nintendo Direct completamente dedicado a Kirby Air Riders y claro, de lo presentando en el stream especial por Gamescom 2025. En qué hemos estado jugando esta semana, primeras impresiones de Pokémon Legends: Z-A y conclusiones de Drag x Drvie.