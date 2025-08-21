    Nintendo Direct y Gamescom – Atomix Podcast 530

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS21/08/2025 7:30 a. m.

    ¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

    Esta semana te contamos de todo lo que se presentó en el Nintendo Direct completamente dedicado a Kirby Air Riders y claro, de lo presentando en el stream especial por Gamescom 2025. En qué hemos estado jugando esta semana, primeras impresiones de Pokémon Legends: Z-A y conclusiones de Drag x Drvie.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , , ,
    Defa
    Defa
    Editor en Jefe de Atomix. No me gustan los videojuegos... ¡adoro los videojuegos!
    Sigue a AlbertoDefa en Twitter
    Bravely Default Flying Fairy HD Remaster – ¿Vale la pena?
    Bravely Default Flying Fairy HD Remaster – ¿Vale la pena?
    X-Men: Mutant Apocalypse – Mutantes en SNES
    X-Men: Mutant Apocalypse – Mutantes en SNES
    Judgement – Yakuza con abogados y detectives
    Judgement – Yakuza con abogados y detectives
    Suikoden I&II HD Remaster – La gran saga de Konami
    Suikoden I&II HD Remaster – La gran saga de Konami
    DoDonPachi Blissful Death Re:Incarnation – ¡Bullet hell!
    DoDonPachi Blissful Death Re:Incarnation – ¡Bullet hell!
    Katana Zero – Punto alto de Devolver Digital
    Katana Zero – Punto alto de Devolver Digital
    Nex Machina – El antecesor de Returnal
    Nex Machina – El antecesor de Returnal
    Sly Cooper and the Thievius Raccoonus – El Origen de todo
    Sly Cooper and the Thievius Raccoonus – El Origen de todo
    Mario & Luigi: Brothership – El esperado regreso
    Mario & Luigi: Brothership – El esperado regreso
    Super Mario Party Jamboree – Pura creatividad
    Super Mario Party Jamboree – Pura creatividad
    Astro Bot – ¡Simplemente ESPECTACULAR!
    Astro Bot – ¡Simplemente ESPECTACULAR!
    Sid Meiers Civilization VI – ¿Demasiado complejo?
    Sid Meiers Civilization VI – ¿Demasiado complejo?
    Castlevania: Dominus Collection – ¿Qué tal está?
    Castlevania: Dominus Collection – ¿Qué tal está?
    Nobody Wants to Die – ¿Sorpresa de 2024?
    Nobody Wants to Die – ¿Sorpresa de 2024?
    The Magical Quest Starring Mickey Mouse – ¡Al SNES!
    The Magical Quest Starring Mickey Mouse – ¡Al SNES!
    Arcade – Street Fighter III: 3rd Strike
    Arcade – Street Fighter III: 3rd Strike
    Asher y Clau visitan la Warp Zone en el nuevo episodio de Gamers TV
    Asher y Clau visitan la Warp Zone en el nuevo episodio de Gamers TV
    Ponte retro con Gamers TV y las mejores caricaturas de videojuegos
    Ponte retro con Gamers TV y las mejores caricaturas de videojuegos
    Entrevista a Ben Jones para MAG
    Entrevista a Ben Jones para MAG
    Video: servicio meteorológico pronostica fuertes lluvias a las 6...
    Video: servicio meteorológico pronostica fuertes lluvias a las 6...
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix