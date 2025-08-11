McDonald's retira las tarjetas Pokémon de la Cajita Feliz

En estos últimos tiempos las colaboraciones de Pokémon con McDonald's han resultado ser todo un caos, y es que como suelen darse artículos exclusivos la gente no se toma las promociones con calma, por lo que en cuestión de segundos se acaban los productos, y no es tanto por satisfacción propia. Como muchos ya sabrán, con la franquicia amarilla siempre existe la reventa, y en el caso de la comida chatarra, están las famosas cartas TCG, pero parece que ya hay medidas contra eso.

La división de Japón retiró de forma anticipada la promoción de tarjetas incluida en su Cajita Feliz, luego de que la alta demanda y las compras masivas obligaran a cancelar la campaña en menos de 24 horas. La colaboración, prevista del 9 al 11 de agosto, se suspendió el mismo día de su inicio, generando críticas en redes sociales y acusaciones hacia revendedores que adquirían el producto únicamente para obtener los coleccionables.

Medios como Yahoo Japón reportaron que algunos clientes compraban grandes cantidades de comida sin intención de consumirla, provocando un considerable desperdicio alimentario. En redes, circularon imágenes de mostradores repletos de pedidos acumulados y artículos desechados; otros informaron que incluso hubo incidentes que motivaron llamadas a la policía por disputas en los locales por estos Pokémon.

La cadena de comida rápida emitió un comunicado disculpándose con quienes esperaban participar en la promoción, señalando que la suspensión se debió a “ventas superiores a las esperadas” y pidiendo a los clientes abstenerse de contactar a las sucursales para verificar existencias. El plan inicial para frenar la reventa, que limitaba la compra a cinco cajitas por persona, no fue suficiente para impedir que algunos evadieran la restricción mediante compras en línea o múltiples cuentas.

Entre los casos más comentados estuvo el de un cliente que intentó adquirir 40 paquetes en un solo pedido, mientras que otros compradores compartían en redes fotografías de la comida sobrante. Aunque la campaña terminó de forma abrupta, las imágenes del fin de semana muestran que, al menos, unas cuantas palomas aprovecharon el festín inesperado. De nuevo nos dejan claro que Pokémon suele ser una franquicia que mueve a las masas.

Vía: NL

Nota del autor: Aquí también la gente es intensa con lo que le gusta y está disponible en la comida rápida. Si llegan los juguetes de One Piece será la locura total.