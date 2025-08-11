    Filtran detalles de la colaboración entre LEGO y Pokémon

    Hace tiempo se reveló que The Pokémon Company y LEGO están trabajando en una interesante colaboración que ha atrapado la atención de todos los fans de estas dos propiedades. Si bien los detalles son escasos, una nueva filtración ha compartido la cantidad y los precios de los sets que estarán disponibles en un futuro.

    De acuerdo con Falco Bricks, la colaboración entre The Pokémon Company y LEGO estará compuesta por dos sets. El primero tendría un precio de $59 dólares, mientras que el segundo estaría disponible a $199 dólares. Ahora, lo interesante es que los dos paquetes formarían parte de la línea de adultos de LEGO, similar al LEGO Game Boy.

    ¿Cuándo estará disponible LEGO Pokémon?

    Lamentablemente, por el momento no hay más detalles al respecto. La filtración no comparte información específica sobre los dos sets, aunque es probable que veamos algo interactivo con el set de $199 dólares. De igual forma, sigue sin haber concreta sobre la fecha de lanzamientos de estos productos, más allá de una ventana de inicios del 2026, la cual muchos creen que se refiera al Pokémon Day que se celebra anualmente en febrero.

    Sin embargo, existe la posibilidad de que pronto tengamos más detalles, y es que el próximo fin de semana se llevarán a cabo las Pokémon World Championships, en donde usualmente se realizan un par de anuncios relacionados con la serie. En temas relacionados, te decimos en dónde y cómo ver el torneo de Pokémon. De igual forma, estos son los jugadores de LATAM que participarán en las Pokémon World Championships.

    Nota del Autor:

    Considerando el gran trabajo que Nintendo y LEGO han hecho juntos, todos los fans esperamos que veamos algún producto con la misma calidad con Pokémon. Será interesante ver a un Pikachu que logre brillar o emita algún sonido, aunque es probable que tengamos frente a nosotros un producto de calidad, pero algo tradicional.

    Vía: Nintenderos.

