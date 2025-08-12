Marriagetoxin es el sucesor perfecto de Sakamoto Days

Todo lo bueno tiene que acabar, y esto significa que el final de Sakamoto Day se aproxima. Si bien el anime aún tiene un largo futuro por delante, el manga creado por Yuuto Suzuki se encuentra en su último arco. De esta forma, muchos quieren saber cuál será la siguiente obra que logre combinar la comedia con la acción y el romance, más allá de Spy x Family. Afortunadamente, los fans han encontrado una respuesta.

Tras darse a conocer el principio del fin para Sakamoto Days, la comunidad ha señalado que Marriagetoxin es perfecto para continuar con esta tendencia que combina la acción, comedia y el romance. Con más de 130 capítulos ya publicados, muchos esperan que la obra de Masahiro Hirakata eventualmente tenga un anime, algo que lograría expandir su popularidad a niveles inimaginables.

¿Qué es Marriagetoxin?

Como único asesino activo de la legendaria familia Gero, famosa por su dominio de los venenos, Hikaru Gero debe buscar un heredero para su clan y así proteger a su hermana de tener que abandonar su feliz relación con su novia, casarse con un hombre y formar una familia. Es así que nuestro héroe encuentra a la persona perfecta para el trabajo durante una orden de ejecución anticipada contra Mei Kinosaki, una seductora de profesión que cambia su apariencia de género para estafar a millonarios. Gero protege a Kinosaki a cambio de su ayuda para encontrar pareja.

Esto da pie a una alocada historia en donde nuestros protagonistas comienzan una vida de amor y acción que ha logrado cautivar a muchos fans. Si estás interesado en esta historia y no puedes esperar a su anime, te dará gusto escuchar que puedes leer el manga completamente gratis, en español y de forma oficial en Manga Plus.

Solo nos queda esperar para ver si Marriagetoxin logrará convertirse en la siguiente gran obra del anime. En temas relacionados, actor de Avengers: Doomsday se suma a Demon Slayer: Infinity Castle. De igual forma, Studio Ghibli y One Piece colaboran en este nuevo proyecto.

Vía: Comicbook