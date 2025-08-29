Lost Soul Aside presenta problemas en PS5 y PC

Después de casi una década en desarrollo, Lost Soul Aside ha llegado a PlayStation 5 y PC. Sin embargo, su recepción no ha sido tan positiva como muchos lo pensaban. En las últimas horas, los fans han expresado su descontento con el rendimiento de este título, y han señalado que los desarrolladores han tomado una serie de decisiones extrañas en el diseño de niveles.

En estos momentos, Lost Soul Aside cuenta con una calificación mixta en Steam, en donde se señala que el juego sufre de inconsistencia en el framerate, animaciones inestables y problemas con las colisiones, como paredes invisibles que interrumpen la exploración. Si bien encontramos algo similar en PS5, estos son problemas que aquejan, principalmente, a los usuarios de PC.

Problemas en PlayStation 5

En el caso de la consola de Sony, los fans han señalado que Lost Souls Aside también cuenta con un framerate por debajo de lo esperado. Si bien el título tiene dos modos visuales, ninguno ofrece la calidad esperada. Comenzando con el modo Calidad, la tasa de FPS puede llegar por debajo de 25, mientras que el modo Rendimiento apenas alcanza los 60 FPS en PS5 y PS5 Pro.

Más allá del rendimiento, los fans han señalado que el movimiento por el mundo puede resultar desorientador, con paradas repentinas que afectan la sensación de control. Otros aseguran que incluso caminar por zonas alejadas del combate provoca incomodidad.

Los desarrolladores al tanto

Ante todas estas quejas, Ultizero Games, los desarrolladores, ya están trabajando en una forma de solucionar los problemas técnicos en PlayStation 5 y PC. Sin embargo, por el momento se desconoce si los inconvenientes que muchos jugadores tienen con el gameplay y la exploración tengan algún tipo de cambio. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con este juego.

Nota del Autor:

Es increíble que esta ya sea una tendencia en muchas de las producciones actuales. Una cosa es tener, tal vez, un par de problemas, pero nada del otro mundo, y otra es ser incapaz de ofrecer la experiencia que los fans han estado esperando. Espero que esto cambie lo antes posible.

