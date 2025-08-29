Nueva expansión y región llega Genshin Impact

Aunque Genshin Impact llegó al mercado en el 2020, y miHoYo ha lanzado otros dos juegos, los desarrolladores no abandonan este título, y en solo unos días estará disponible y nueva extensa actualización. Aquí, los jugadores no solo podrán obtener nuevos personajes, sino que tendrán la oportunidad de explorar una región completamente original, y disfrutar de una historia sin igual.

Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que el próximo 10 de septiembre estará disponible la actualización Canción lunar: Transición en Genshin Impact. Este contenido nos dará acceso a la región de Nod Krai, en donde podremos experimentar una nueva y emocionante historia. Esta es su descripción oficial:

“La nueva serie de versiones unirá pistas y personajes de historias pasadas, revelará los secretos de la luna y trasladará la acción a Nod Krai, una región autónoma ubicada en los confines de Teyvat. Esta región, bendecida por la luz pura de la luna, alberga una gran cantidad de poder que atrae a muchas facciones e individuos con sus propias ambiciones, lo que a menudo conduce al conflicto. Sin embargo, es esta misma energía la que guiará su viaje, ayudándolos a explorar el mundo y resolver sus misterios”.

Una nueva región para explorar

Lo que hace interesante a este nuevo contenido, es que este será el hogar de Genshin Impact durante el próximo año. miHoYo ha dejado en claro que tienen pensado expandir Nod Krai y sus alrededores con múltiples actualizaciones que nos darán la oportunidad de experimentar una de la historia más ambiciosa de esta entrega y, al igual que el resto de la experiencia, todo de forma gratuita.

Te recordamos que la actualización de Canción lunar: Transición para Genshin Impact llegará a PlayStation, Xbox, PC y dispositivos móviles el próximo 10 de septiembre del 2025. En temas relacionados, Genshin Impact desaparecerá del PlayStation 4. De igual forma, puedes conocer más sobre esta entrega aquí.

Nota del Autor:

No puedo creer que han pasado cinco años desde el lanzamiento de Genshin Impact y, lo más interesante, es que miHoYo ha sido capaz de crear contenido constante para este y otros dos juegos. Es impresionante la forma en la que este equipo trabaja.

Vía: PlayStation Blog