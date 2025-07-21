Los productos de 30 aniversario de PlayStation regresan

El año pasado la marca de PlayStation tuvo su gran celebración, y es que se cumplieron 30 años de haberse lanzado la primera consola de Sony, por lo que la compañía debía dar una especie de recompensa a los usuarios más fieles que siempre se mantienen a la expectativa. Esto lo hicieron con la venta de productos especiales, los cuales se terminaron a los pocos minutos de haberse puesto en el mercado; y para quienes no lograron hacerse con nada, hay buenas noticias.

Sony ha reabastecido su exclusiva colección, disponible únicamente para miembros activos de PlayStation Plus. Los suscriptores ya pueden acceder a la fila virtual en el sitio web de PS Direct para adquirir los artículos conmemorativos, entre los que destaca una edición especial de la consola PS5. El paquete incluye un PS5 Slim Digital Edition en color gris con un DualSense, ambos inspirados en la estética de la consola original de 1994. Además, el set viene acompañado por un póster conmemorativo y una caja con diseño retro que emula el embalaje clásico de la primera PlayStation. Pese al reabastecimiento, algunos productos aún permanecen fuera de stock. El PS5 Pro del 30.º aniversario, PS Portal y el DualSense Edge, versión premium del control, no han estado disponibles en este lanzamiento, aunque sí han aparecido en otras regiones como parte de la misma oleada de ventas. La colección fue lanzada inicialmente en algunas partes del mundo la semana pasada, y está previsto que los pedidos realizados en comiencen a enviarse a partir del 29 de septiembre. La edición especial ha generado gran interés entre coleccionistas y fanáticos de la marca. Vía: VGC Nota del autor: La verdad el Dualsense está bonito pero muy carol, así que yo paso. Eso sí, si no tuviera un PS5 me iría de fijo por el slim.