    Los actores de la película de Zelda – Atomix Podcast 526

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS23/07/2025 7:37 a. m.

    ¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

    Esta semana te contamos de todo lo que pasó con la presentación de los actores protagonistas de la película de The Legend of Zelda. Además, muchas más noticias como por ejemplo, lo revelado durante el Pokémon Presents. Para rematar te traemos impresiones finales de Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV y de Patapon 1+2 Replay.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , , , ,
    Staff Atomix
    Staff Atomix
    Sigue a atomix en Twitter
    Inminente revelación de Switch 2 – Atomix Podcast 489
    Inminente revelación de Switch 2 – Atomix Podcast 489
    Así lucirá el PS5 Pro – Atomix Podcast 481
    Así lucirá el PS5 Pro – Atomix Podcast 481
    Filtran precio de Switch 2 – Atomix Podcast 462
    Filtran precio de Switch 2 – Atomix Podcast 462
    Continúa la crisis en Xbox – Atomix Podcast 452
    Continúa la crisis en Xbox – Atomix Podcast 452
    El desastre de Suicide Squad – Atomix Podcast 450
    El desastre de Suicide Squad – Atomix Podcast 450
    Ganadores y anuncios de TGA 2023 – Atomix Podcast 443
    Ganadores y anuncios de TGA 2023 – Atomix Podcast 443
    Primeros detalles del nuevo Switch – Atomix Podcast 425
    Primeros detalles del nuevo Switch – Atomix Podcast 425
    Rockstar hace enojar a los fans – Atomix Podcast 426
    Rockstar hace enojar a los fans – Atomix Podcast 426
    Juegos más importantes de 2023 – Atomix Podcast 395
    Juegos más importantes de 2023 – Atomix Podcast 395
    Semana de retrasos – Atomix Podcast 405
    Semana de retrasos – Atomix Podcast 405
    Especial: ¡Los mejores juegos del año 2022! – Atomix Podcast 394
    Especial: ¡Los mejores juegos del año 2022! – Atomix Podcast 394
    Kojima se va full Xbox – Atomix Podcast 376
    Kojima se va full Xbox – Atomix Podcast 376
    PS5 sube de precio – Atomix Podcast 377
    PS5 sube de precio – Atomix Podcast 377
    Turbulencia en el nuevo Perfect Dark – Atomix Podcast 353
    Turbulencia en el nuevo Perfect Dark – Atomix Podcast 353
    ¡Sony compra a Bungie! – Atomix Podcast 347
    ¡Sony compra a Bungie! – Atomix Podcast 347
    ¿Cumplió el Nintendo Direct? – Atomix Podcast 349
    ¿Cumplió el Nintendo Direct? – Atomix Podcast 349
    ¿Qué está pasando con Activision? – Atomix Podcast 337
    ¿Qué está pasando con Activision? – Atomix Podcast 337
    PlayStation la sacó del estadio – Atomix Podcast 328
    PlayStation la sacó del estadio – Atomix Podcast 328
    Xbox sigue dominando México – Atomix Podcast 303
    Xbox sigue dominando México – Atomix Podcast 303
    ¡Apareció el Xbox Series S! – Atomix Podcast 276
    ¡Apareció el Xbox Series S! – Atomix Podcast 276
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media