Los actores de la película de Zelda – Atomix Podcast 526

Esta semana te contamos de todo lo que pasó con la presentación de los actores protagonistas de la película de The Legend of Zelda. Además, muchas más noticias como por ejemplo, lo revelado durante el Pokémon Presents. Para rematar te traemos impresiones finales de Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV y de Patapon 1+2 Replay.