Filtran precio del "Xbox portátil" – Atomix Podcast 525

¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te contamos de toda la información que ha surgido sobre el verdadero costo de Game Pass. Además, Nintendo volvió a dar nota con un montón de movimientos y claro, todo sobre la filtración del ROG Xbox Ally. En qué hemos estado jugando esta semana, finalmente te tenemos nuestras impresiones de Donkey Kong Bananza.