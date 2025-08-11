Las acciones de Nintendo duplican el punto más alto del Wii

No es un secreto que Nintendo vive uno de sus mejores momentos económicos en su historia. El éxito del Switch y Switch 2 han dejado en claro que la compañía japonesa aún tiene mucho que ofrecer al mercado. De esta forma, se ha revelado que las acciones de la Gran N han logrado un nuevo hito, duplicando el valor más alto de lo registrado durante la época del Wii.

Previo al lanzamiento del Switch, la consola más exitosa Nintendo era el Wii, y durante su auge, las acciones de la compañía llegaron a costar ¥7,170 yenes, algo que eventualmente disminuyó por la crisis financiera del 2008, así como el fracaso del Wii U. Si bien durante los últimos años este número fue aumentado, Google Finance ha revelado que, en estos momentos, las acciones de Nintendo son de ¥14,355 yenes, es decir, se ha duplicado el punto más alto de la generación del Wii el 31 de octubre del 2007.

¿Por qué se alcanzó este hito?

Este nuevo pico sucede tras darse a conocer que el Nintendo Switch 2 vendió más de seis millones de unidades en poco más de un mes. Recordemos que la Gran N tiene previsto vender 15 millones de unidades de esta consola para finales del año fiscal, y el hecho de que logró alcanzar casi la mitad en su trimestre de lanzamiento es algo impresionante.

Lo mejor de todo, es que esto no se detendrá. Nintendo tiene pensado lanzar software importante durante los próximos meses, como Pokémon Legends: Z-A y Metroid Prime 4: Beyond, lo cual atraerá a más personas a su nueva consola. Junto a esto, títulos como Persona 3: Reload, Octopath Traveler 0 y Mina the Hollower dejan en claro que muchas compañías tienen pensado ofrecerle su soporte a la Gran N de diferentes formas.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver cómo es que el mercado reaccionará a las próximas decisiones de Nintendo, pero todo indica a que veremos un gran rendimiento comercial para el Switch 2. En temas relacionados, esta es la lista de productos de Nintendo que aumentarán de precio. De igual forma, esta es la nueva patente para los Joy-Con 2.

Nota del Autor:

Nintendo ha trabajado arduamente para lograr el éxito que han alcanzado, y si bien algunas de las decisiones de la compañía no han sido del agrado del público en general, es imposible negar que se merecen todo lo que han conseguido con el Switch y ahora el Switch 2.

Vía: Nintendo Life