Lista completa de los precios aumentados de Switch, juegos y accesorios

Como ya se sabe Nintendo ha anunciado un incremento generalizado en los precios de su línea de productos actuales, afectando principalmente a la consola Switch y varios de sus accesorios. Aunque Switch 2 no se verá afectado por ahora, los nuevos precios ya comenzaron a aplicarse en tiendas de Estados Unidos, y se espera que pronto impacten también la disponibilidad en América Latina, donde estos aumentos suelen reflejarse con desfase.

Entre los cambios más notorios está el aumento del modelo OLED, que pasa de $350 a $400 USD, mientras que la versión estándar sube de $300 a $340 y la Switch Lite ahora costará $230 USD, en lugar de los $200 anteriores. Accesorios clave como los Joy-Con también suben de precio, alcanzando los $90 USD, y el mando Pro, uno de los controles más populares, ahora cuesta $80 USD.

La subida de precios también afecta a la línea de productos retro, con controles como el de NES que pasa de $60 a $70 USD, el de N64 que ahora cuesta $55 y el de SNES que llega a los $35. Además, los accesorios de Switch 2 también han sido reajustados: los Joy-Con 2 suben a $100 USD, mientras que Dock se incrementa a $125.

Por último, los coleccionistas también verán un impacto en la línea de figuras amiibo. Los modelos heredados pasarán a costar $20 (antes $16), y los paquetes dobles subirán hasta $40 USD, dependiendo del set. Incluso artículos curiosos como el reloj despertador con sonido de Nintendo ahora se venden por $110 USD. Esta medida ha generado debate entre los jugadores, aunque Nintendo no ha dado una explicación detallada sobre el motivo del alza.

Vía: NE

Nota del autor: Menos mal que ya no me hace falta otra consola de la generación pasada. Así que por ahora a mí no me afecta mucho.



