La película de The First Slam Dunk llega a Netflix este mes

Para muchos, The First Slam Dunk es considerada la mejor película de anime enfocada en deportes. La conclusión de la historia de Takehiko Inoue fue todo un fenómeno en Japón, y logró causar un poco de revuelo en occidente. Si en su momento no tuviste la oportunidad de disfrutar de esta obra en la pantalla grande, te dará gusto escuchar que The First Slam Dunk pronto estará disponible en Netflix.

El gigante de streaming ha confirmado que The First Slam Dunk formará parte de su catálogo de anime el próximo 28 de agosto del 2025 en varias regiones de habla hispana. De esta forma, todos los fans de esta historia podrán disfrutar de la adaptación cinematográfica del último arco del manga, acompañado de un nuevo epílogo, así como recuerdos originales que le dan nueva vida a algunas secuencias impresionantes.

El mejor anime de deportes

Para aquellos que no lo recuerden, Slam Dunk fue un manga que estuvo en serialización entre 1990 y 1996, y cuando recibió una adaptación al anime, se convirtió en una de las obras más populares de la década. Al trabajo de Inoue se le atribuye un resurgimiento de popularidad al básquetbol en Japón, por lo que esta historia guarda un lugar especial en el corazón de toda una generación.

The First Slam Dunk llegó a los cines en el 2022, y si bien muchos pueden disfrutar de esta historia sin leer el manga y ver el anime original antes, es muy recomendable, ya que la cinta nos presenta el final de esta historia. En su momento, el largometraje ganó múltiples premios en Japón, y logró recaudar más de $279 millones de dólares en la taquilla internacional.

The First Slam Dunk se va de México

Será interesante ver qué tal le irá a esta cinta en popularidad cuando esté disponible en esta plataforma. Te recordamos que The First Slam Dunk llegará a Netflix el 28 de agosto del 2025 en varias regiones de habla hispana. Sin embargo, en México, la cinta ya estaba disponible desde hace tiempo, pero abandonará este servicio el 24 de agosto del 2025. En temas relacionados, ¿Ace aparecerá en el live action de One Piece? De igual forma, acusan a Sekiro: No Defeat de usar inteligencia artificial.

Vía: Vandal