Acusan a Sekiro: No Defeat de usar inteligencia artificial

Después de mucho tiempo sin información, durante Gamescom tuvimos el primer vistazo oficial a Sekiro: No Defeat, anime inspirado en Sekiro: Shadows Die Twice. Si bien muchos recibieron con cariño este avance, algunos notaron algo extraño en el tráiler, y es que ahora están acusando al estudio de animación responsable por este trabajo de usar inteligencia artificial.
Por medio de Reddit, el usuario conocido como Chester_Linux compartió una captura de pantalla de Sekiro: No Defeat, en donde se puede mover lo que parece ser un dedo extra, una de las principales características de un trabajo que usa inteligencia artificial. Sin embargo, este no es el caso, y se trata de algo muy común con la animación a mano.
¿Sekiro: No Defeat utilizará inteligencia artificial?
Rápidamente, se descubrió que Sekiro: No Defeat no utiliza inteligencia artificial. El usuario confundió esto con un cuadro de animación en movimiento, un efecto que es muy común cuando hablamos de trabajos hechos a mano. Esto ocasiona que algunos elementos se fusionen conforme se mueven. De esta forma, el dedo extra es en realidad una unión con los nudillos.
Ahora, lo que sí es cierto es que Qzil.la, el estudio de animación responsable de Sekiro: No Defeat, sí ha utilizado la intergénica artificial en otros animes. De esta forma, no se descarta por completo la posibilidad de que esta tecnología forme parte de esta producción. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta producción aquí. De igual forma, FromSoftware ya está trabajando en un nuevo juego.
Vía: Reddit