La película animada más taquillera llegará a los cines de México

    19/08/2025 6:06 p. m.

    La secuela del fenómeno animado chino, Ne Zha 2: El Renacer del Alma, consolidó su éxito global al proyectarse en miles de salas internacionales y convertirse en la película animada más taquillera de la historia. Esta entrega no solo superó los $2 000 millones de dólares en recaudación mundial, sino que se coronó como el mayor éxito de animación no anglosajona, sorprendiendo incluso a Hollywood por su alcance.

    Su arribo a México ha sido confirmado para el 25 de septiembre de 2025, y aunque la primera película nunca se estrenó en el país, en esta ocasión Cinépolis será la cadena encargada de proyectarla. La noticia emociona a los fanáticos locales de la animación y de la mitología china, quienes finalmente podrán disfrutar en pantalla grande la épica historia de Ne Zha.

    Basada en leyendas tradicionales y en la novela épica Investiture of the Gods, la cinta narra la historia de un joven semidiós que desafía su destino para proteger a su pueblo. Con un despliegue visual de primer nivel, batallas espectaculares y una carga emocional profunda, la película ha sido elogiada por su capacidad de combinar acción y sentimiento en una misma narrativa.

    Este estreno representa una oportunidad de revalorar la animación más allá de Hollywood y muestra el creciente impacto cultural del cine chino en el panorama internacional. La llegada de Ne Zha 2: El Renacer del Alma a México no solo promete cautivar al público, sino también marcar un hito para la diversidad de propuestas en la cartelera nacional.

    Vía: Cinépolis

    Nota del autor: Me llama la atención el ver si tendrá doblaje latino o será con subtítulos.


