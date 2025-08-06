    La nueva serie del creador de The Big Bang Theory es todo un éxito

    Por 0 COMENTARIOS06/08/2025 2:38 p. m.
    Lenn

    Estamos ante una época interesante en la cual muchas franquicias de renombre están regresando en forma de secuelas y revivals, y el creador de The Big Bang Theory  no quiere seguir con esta tendencia. Por lo que su serie nueva ya está presente, con un éxito que no se esperaba debido al trasfondo de trabajo que ya se venía manejando con tan icónicos personajes.

    La más reciente comedia de Chuck Lorre, el creador de la saga, se ha convertido en un fenómeno. Titulada Leanne, la serie ha recibido elogios de la crítica, que no ha dudado en calificarla como “la mejor comedia del siglo”. Con un enfoque ligeramente distinto al universo nerd de su famosa sitcom, Lorre apuesta esta vez por una historia familiar con tintes sureños.

    Leanne sigue la vida de una mujer del sur de Estados Unidos que, tras ser abandonada por su esposo, intenta reconstruir su mundo con la ayuda de su sincera y caótica familia. Protagonizada por Leanne Morgan y Kristen Johnston, la serie ha logrado conectar con la audiencia gracias a su tono honesto, su humor directo y su mirada refrescante sobre la vida adulta y la maternidad.

    Disponible para varios países de Latinoamérica, incluidos México, Argentina y Colombia, la serie ya cuenta con 16 episodios que han sido ampliamente comentados en redes sociales. A pesar de haber pasado algo desapercibida en otras regiones, en América Latina ha ido ganando fuerza como una de las propuestas de comedia más destacadas del año, impulsada por el carisma de su elenco y el estilo narrativo que caracteriza a Lorre.

    La crítica especializada ha celebrado el cambio de tono de Lorre, destacando cómo logra mantener su sello característico de humor inteligente y emocional sin depender de fórmulas anteriores. En particular, la actuación de Leanne Morgan ha sido señalada como uno de los pilares del éxito, por su mezcla de comedia y vulnerabilidad. Todo indica que Leanne ha llegado para quedarse y consolidarse como un nuevo referente del género.

    Ya está disponible en Netflix.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Yo solo he visto capítulos sueltos de The Big Bang Theory. Así que tocará primero terminarla.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
