La historia de One Piece da un giro inesperado

    Con más de 1100 episodios, uno podía llegar a pensar que la historia de One Piece no tiene final. Sin embargo, Eiichirō Oda está trabajando arduamente para entregarnos un final que logre cumplirle a todos los fans. De esta forma, el capítulo más reciente del manga realiza una serie de cambios interesantes a la historia.

    En el capítulo 1156 del manga, podemos ver que, tras conocer cómo empezó a formar su equipo, Rocks D. Xebec ha comenzado a mover ficha para convertirse en la leyenda viva que todos conocemos. Junto a esto, podemos ver un poco más de la pelea entre Gloriosa, Tritoma y Shakuyaku contra Roger, y, para sorpresa de todos, lo vencieron en un abrir y cerrar de ojos utilizando sus armas de mujer. 

    ¿Qué sucede con One Piece?

    Junto a esto, podemos ver cómo el padre de Barbanegra consigue reclutar a una buena cantidad de piratas, consiguiendo así su legendaria tripulación y un plan claro para conquistar el mundo: hacerse con dos frutas del diablo que cambiarán el rumbo de la historia.

    Considerando que por el momento no sabemos cuáles son estas dos frutas del diablo, el manga nos está preparando para una revelación que, sin duda alguna, cambiará el rumbo de la historia de One Piece. En temas relacionados, el anime de One Piece estrena opening. De igual forma, este es el anime más popular en Netflix.

    Vía: Manga Plus

