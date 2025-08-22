¿Kirby Air Riders tendrá multijugador en pantalla dividida?

Esta semana fue muy importante para los fanáticos de Nintendo, dado que se confirmó la fecha de lanzamiento de Kirby Air Riders, del cual se detallaron muchos elementos en un directo que tuvo como conductor al propio Masahiro Sakurai, quien dirige este nuevo proyecto. Y si bien fueron más de 40 minutos de explicaciones, hubieron algunas dudas que se quedaron en el aire, más si hablamos del apartado de varios jugadores.

Hace pocas horas se ha confirmado de manera oficial que el juego contará con pantalla dividida multijugador local. La función, considerada esencial en un título de este tipo, generaba dudas entre algunos seguidores, especialmente porque no fue mencionada durante el más reciente Nintendo Direct.

La confirmación llegó a través de una captura de pantalla publicada en redes sociales, en la que se aprecia a cuatro jugadores compitiendo simultáneamente. Además, se detalló que el modo para dos jugadores permitirá elegir si dividir la pantalla en orientación vertical u horizontal, ofreciendo más comodidad según la preferencia de cada jugador.

De los juegos más prometedores

El título también integrará opciones adicionales para potenciar la experiencia multijugador. Con el juego inalámbrico local, hasta ocho jugadores podrán enfrentarse en diferentes modos, ampliando las posibilidades más allá del tradicional juego en solitario.

Finalmente, el multijugador en línea permitirá que hasta dieciséis participantes compitan al mismo tiempo, incorporando soporte para GameChat, el sistema que ofrece videollamadas y chat de voz en Switch 2. De esta manera, Kirby Air Riders refuerza su enfoque en la conectividad social, convirtiéndose en uno de los títulos más completos de la franquicia en este apartado.

Se lanza el próximo 20 de noviembre.

Vía: NE

Nota del autor: Eso era lo único que me faltaba saber, ya me había preocupado porque no tuviera multijugador local.