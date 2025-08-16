    Investigación revela que los videojuegos aumenta el cociente intelectual

    Por años, se ha señalado a los videojuegos como una pérdida de tiempo. Sin embargo, en los últimos años han surgido una serie de reportes e informes en donde se señalan los beneficios de esta forma de arte y entretenimiento. Este es el caso de Science Alert, quienes han revelado que los videojuegos pueden aumentar el cociente intelectual de las personas.

    De acuerdo con un nuevo reporte, Torkel Klingberg, un neurocientífico, ha dirigido a un equipo de investigadores para analizar qué sucede con los niños de Estados Unidos de entre nueve y 10 años que pasan alrededor de una hora al día jugando a videojuegos. Para esto, se eligieron a más de 10 mil infantes, y los resultados demuestran un incremento en el cociente intelectual.

    ¿Qué resultados obtuvo la investigación?

    Los resultados que obtuvieron fue que los niños que pasaron más tiempo jugando videojuegos vieron un incremento en su cociente intelectual de 2.5 puntos más que quienes jugaban menos. Para obtener este dato analizaron el desempeño de los jóvenes en aspectos como su comprensión lectora, su procesamiento visual y espacial, su flexibilidad a la hora de pensar, su autocontrol y su memoria. Esto fue lo que comentó Klingberg al respecto:

    “Nuestros resultados demuestran que el tiempo que los niños pasan frente a una pantalla no entorpece sus habilidades cognitivas y que jugar a videojuegos puede ayudar a mejorar la inteligencia. No examinamos los efectos de la pantalla en actividades físicas, sueño o rendimiento escolar, así que no podemos decir nada sobre eso. Ahora estudiaremos los efectos de otros factores del entorno en el desarrollo del cerebro de los niños”.

    Si bien hay algunos puntos que necesitan mejorarse, la nueva investigación deja en claro que jugar videojuegos no es algo contraproducente para los niños y, en medidas adecuadas, puede tener un resultado positivo. En temas relacionados, los jóvenes de hoy ya no gastan en juegos. De igual forma, estas son las ventas totales de Super Mario.

    Vía: Science Alert 

