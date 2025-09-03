Gameplay confirma fecha de lanzamiento de 007: First Light!

ACTUALIZACIÓN:

Como pudieron ver, 007: First Light! tendrá momentos similares a Hitman, en donde será necesario infiltrarse a ciertas locaciones y utilizar el ambiente a nuestro favor para evadir a la inteligencia artificial, solo que con menos violencia en esta ocasión. Junto a esto, los momentos de acción formarán parte de la experiencia, con todo y el estilo bombástico de la propiedad.

Junto a esto, vimos otra sección en donde queda claro que hay más de una forma de cumplir los objetivos, siempre y cuando estés dispuesto a prestar atención al ambiente y a los NPC. Al igual que en Hitman, la creatividad será recompensada. A la par, los escenarios tendrán elementos interactivos, los cuales te pueden ayudar al momento del sigilo o combate.

Por último, pero no menos importante, se ha confirmado que 007: First Light! estará disponible en PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 y PC el próximo 27 de marzo del 2026.

NOTA ORIGINAL:

IO Interactive ha pasado los últimos años trabajando en 007: First Light! Después de un pequeño vistazo a este juego hace unos meses, el estudio está listo para mostrarnos gameplay de su nuevo trabajo. De esta forma, el día de hoy, 3 de septiembre, se llevará a cabo un State of Play enfocado por completo en este título. La presentación comenzará a las 11:00 AM (hora del Pacífico), o 12:00 PM (hora de la Ciudad de México), y tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Como siempre, puedes disfrutar de este evento en vivo aquí.

Vía: PlayStation.