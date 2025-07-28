Filtran planes de Nintendo para el 40 aniversario de Super Mario Bros.

El próximo 13 de septiembre se celebrará el 40 aniversario de Super Mario Bros. Aunque por el momento Nintendo no ha compartido sus planes respecto a esta serie, una nueva filtración señala que la compañía japonesa sí tiene la intención de festejar de alguna u otra forma, algo que ha emocionado a todos los fans.

Recientemente, un grupo de fans descubrieron una imagen conmemorativa por el 40 aniversario de Super Mario Bros. en el sitio oficial de Nintendo en Japón. Por si esto fuera poco, la misma ilustración formó parte de un boletín de información que le llegó a los usuarios en Estados Unidos. Todo esto indicaría que Nintendo tiene pensado celebrar esta fecha de alguna forma u otra.

Sin embargo, es importante mencionar que la ilustración fue retirada casi inmediatamente del sitio oficial de Nintendo en Japón. De esta forma, algunos jugadores han señalado que esto bien pudo ser un error. A la par, muchos han identificado un curioso detalle, y es que esta ilustración utiliza el katakana para el nombre de “Super Mario Bros.”, en lugar de emplear el título en inglés, como usualmente sucede.

De esta forma, más de un fan ha señalado que la ilustración puede ser falsa. Por su parte, Nintendo se ha mantenido en silencio respecto a esta información, y la compañía no ha compartido algún tipo de plan oficial respecto al 40 aniversario de Super Mario Bros. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Super Mario Part Jamboree + Jamboree TV. De igual forma, este es el precio y la fecha de lanzamiento del LEGO Game Boy.

Lamentablemente, es muy probable que Nintendo no realice algo muy importante para el 40 aniversario de Super Mario Bros., optando por celebrar con alguna ilustración o algo parecido, lo cual es una lástima. Solo esperemos que el siguiente juego de Mario, ya sea en 3D o 2D, no esté tan lejos de llegar a nuestras manos.

Vía: Nintendo Soup