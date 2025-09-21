    Expertos advierten que la IA podría acabar con la humanidad

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS21/09/2025 11:00 a. m.
    AIO

    Ha evolucionado para bien y para mal

    El especialista en inteligencia artificial Subhash Kak ha lanzado una de las predicciones más alarmantes de los últimos tiempos: la humanidad podría reducirse a apenas el 1,2 % de su población actual, quedando en torno a 100 millones de personas. Según sus estimaciones, la causa no sería una guerra nuclear ni una catástrofe natural, sino el avance implacable de la IA y la automatización total de los sistemas económicos y sociales.

    De acuerdo con Kak, la amenaza no proviene de una inteligencia artificial hostil, sino de un proceso silencioso en el que la tecnología sustituirá de forma gradual a los seres humanos en prácticamente todas las tareas. Este fenómeno minaría las bases de la sociedad, especialmente en aspectos clave como el empleo y la reproducción. La falta de estabilidad económica y la precariedad en las ciudades derivarían en un desplome sostenido de la natalidad.

    El escenario que describe se proyecta hacia finales del siglo XXIII, cuando la Tierra podría estar habitada por apenas 100 millones de personas, una cifra comparable a la población actual del Reino Unido. La transición sería casi invisible, marcada por un declive progresivo que transformaría la forma en que entendemos las ciudades, la cultura y el concepto mismo de comunidad. Personalidades como Elon Musk ya han advertido que la Inteligencia Artificial podría tener un impacto decisivo en la demografía, dependiendo de cómo se integre en el sistema económico global.

    Kak insiste en que la IA no tendrá conciencia ni intención de destruir a la humanidad, pero su eficiencia extrema podría convertirla en la responsable indirecta de una crisis sin precedentes. La desaparición de empleos, el aumento del costo de vida y la falta de incentivos para formar familias serían factores determinantes en este colapso social. El experto lo resume de forma contundente: la inteligencia no exterminará, pero sí podría dejar a miles de millones de personas sin un lugar en la sociedad.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Definitivamente se debe de usar de manera sabia. No dudo de que algún día muchos empleos desaparezcan por su evolución.


    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    GDC 2011: Se revelan los primeros detalles del multiplayer de Resistance 3
    GDC 2011: Se revelan los primeros detalles del multiplayer de Resistance 3
    Suscriptores de Playstation Plus podrán jugar Mortal Kombat la próxima semana
    Suscriptores de Playstation Plus podrán jugar Mortal Kombat la próxima semana
    Blizzard cumple 20 años de existencia y tiene un mensaje para sus fanáticos
    Blizzard cumple 20 años de existencia y tiene un mensaje para sus fanáticos
    Se confirma el juego de Battle: Los Angeles
    Se confirma el juego de Battle: Los Angeles
    Primer vistazo a Scorpion en Mortal Kombat Rebirth
    Primer vistazo a Scorpion en Mortal Kombat Rebirth
    Casi todos los juegos de DSiWare estarán disponibles en el lanzamiento de la eShop del 3DS
    Casi todos los juegos de DSiWare estarán disponibles en el lanzamiento de la eShop del 3DS
    GDC 2011: Nuevo trailer de Battlefield 3
    GDC 2011: Nuevo trailer de Battlefield 3
    Nuevos datos revelados de Mortal Kombat
    Nuevos datos revelados de Mortal Kombat
    Nuevos detalles de Prototype 2
    Nuevos detalles de Prototype 2
    Primer trailer oficial con gameplay de Alice: Madness Returns
    Primer trailer oficial con gameplay de Alice: Madness Returns
    App de la semana: SKWER
    App de la semana: SKWER
    Kaz Hirai asciende de puesto
    Kaz Hirai asciende de puesto
    Nuevo trailer de The Secret World
    Nuevo trailer de The Secret World
    Nuevos detalles de la película Silent Hill: Revelation 3D
    Nuevos detalles de la película Silent Hill: Revelation 3D
    La Controversia favorece a los videojuegos, opina EA
    La Controversia favorece a los videojuegos, opina EA
    Nuevos Mixes para DJ Hero 2
    Nuevos Mixes para DJ Hero 2
    Rumor: Nuevo DLC de Fallout: New Vegas llegará la próxima semana
    Rumor: Nuevo DLC de Fallout: New Vegas llegará la próxima semana
    Parasite Eve llegará mañana a la PlayStation Network
    Parasite Eve llegará mañana a la PlayStation Network
    El DLC de Castlevania: Lords of Shadow ya tiene fecha de salida, nuevo trailer
    El DLC de Castlevania: Lords of Shadow ya tiene fecha de salida, nuevo trailer
    Batman: Arkham City ya tiene fecha de salida
    Batman: Arkham City ya tiene fecha de salida
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo