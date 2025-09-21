Ha evolucionado para bien y para mal

El especialista en inteligencia artificial Subhash Kak ha lanzado una de las predicciones más alarmantes de los últimos tiempos: la humanidad podría reducirse a apenas el 1,2 % de su población actual, quedando en torno a 100 millones de personas. Según sus estimaciones, la causa no sería una guerra nuclear ni una catástrofe natural, sino el avance implacable de la IA y la automatización total de los sistemas económicos y sociales.

De acuerdo con Kak, la amenaza no proviene de una inteligencia artificial hostil, sino de un proceso silencioso en el que la tecnología sustituirá de forma gradual a los seres humanos en prácticamente todas las tareas. Este fenómeno minaría las bases de la sociedad, especialmente en aspectos clave como el empleo y la reproducción. La falta de estabilidad económica y la precariedad en las ciudades derivarían en un desplome sostenido de la natalidad.

El escenario que describe se proyecta hacia finales del siglo XXIII, cuando la Tierra podría estar habitada por apenas 100 millones de personas, una cifra comparable a la población actual del Reino Unido. La transición sería casi invisible, marcada por un declive progresivo que transformaría la forma en que entendemos las ciudades, la cultura y el concepto mismo de comunidad. Personalidades como Elon Musk ya han advertido que la Inteligencia Artificial podría tener un impacto decisivo en la demografía, dependiendo de cómo se integre en el sistema económico global.

Kak insiste en que la IA no tendrá conciencia ni intención de destruir a la humanidad, pero su eficiencia extrema podría convertirla en la responsable indirecta de una crisis sin precedentes. La desaparición de empleos, el aumento del costo de vida y la falta de incentivos para formar familias serían factores determinantes en este colapso social. El experto lo resume de forma contundente: la inteligencia no exterminará, pero sí podría dejar a miles de millones de personas sin un lugar en la sociedad.

Vía: VD

Nota del autor: Definitivamente se debe de usar de manera sabia. No dudo de que algún día muchos empleos desaparezcan por su evolución.



