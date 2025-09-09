    Éstas son las ventas de Cronos: The New Dawn

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS09/09/2025 2:18 p. m.

    El pasado 5 de septiembre, Bloober Team nos entregó Cronos: The New Dawn, una nueva propiedad que todos aquellos que aman el survival horror del estilo de Dead Space y Resident Evil 4, no se pueden dar el lujo de perderse. Ahora, el estudio de Polonia ha revelado cuándo ha vendido este título durante su primer fin de semana, y el resultado es interesante.

    A tres días de su lanzamiento, el 8 de septiembre, Bloober Team confirmó que Cronos: The New Dawn ha vendido más de 200 mil unidades a nivel mundial. Si bien este número puede sonar algo bajo, el resultado sigue siendo positivo para el estudio, especialmente considerando que estamos hablando de una producción mediana y una nueva propiedad. Junto a esto, es muy probable que este número crezca con el paso del tiempo

    Cronos: The New Dawn vs. Hollow Knight: Silksong

    Al igual que otros juegos que salieron a la venta a finales de la semana pasada, Cronos: The New Dawn fue opacado por el lanzamiento de Hollow Knight: Silksong. Si bien el trabajo de Team Cherry es un indie, la escala del proyecto fue tan alta, que incluso público que no jugó Hollow Knight, estaba interesada en la secuela. De esta forma, la obra de Bloober Team tenía un fuerte oponente.

    Sin embargo, las 200 mil unidades dejan en claro que el público está al tanto de Cronos: The New Dawn, y es muy probable que la popularidad de este survival horror vaya creciendo con el paso del tiempo. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este juego aquí. De igual forma, aquí puedes conocer más sobre esta entrega.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Cronos: The New Dawn vale mucho la pena. Es un juego que no rompe terreno nuevo en el género, pero sigue ofreciendo una gran experiencia, una muy entretenida y llena de terror. Si tienen la oportunidad de jugarlo, no lo duden, no se van a arrepentir.

    Vía: Go Nintendo 

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix