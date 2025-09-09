Éstas son las ventas de Cronos: The New Dawn

El pasado 5 de septiembre, Bloober Team nos entregó Cronos: The New Dawn, una nueva propiedad que todos aquellos que aman el survival horror del estilo de Dead Space y Resident Evil 4, no se pueden dar el lujo de perderse. Ahora, el estudio de Polonia ha revelado cuándo ha vendido este título durante su primer fin de semana, y el resultado es interesante.

A tres días de su lanzamiento, el 8 de septiembre, Bloober Team confirmó que Cronos: The New Dawn ha vendido más de 200 mil unidades a nivel mundial. Si bien este número puede sonar algo bajo, el resultado sigue siendo positivo para el estudio, especialmente considerando que estamos hablando de una producción mediana y una nueva propiedad. Junto a esto, es muy probable que este número crezca con el paso del tiempo

Cronos: The New Dawn vs. Hollow Knight: Silksong

Al igual que otros juegos que salieron a la venta a finales de la semana pasada, Cronos: The New Dawn fue opacado por el lanzamiento de Hollow Knight: Silksong. Si bien el trabajo de Team Cherry es un indie, la escala del proyecto fue tan alta, que incluso público que no jugó Hollow Knight, estaba interesada en la secuela. De esta forma, la obra de Bloober Team tenía un fuerte oponente.

Sin embargo, las 200 mil unidades dejan en claro que el público está al tanto de Cronos: The New Dawn, y es muy probable que la popularidad de este survival horror vaya creciendo con el paso del tiempo. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este juego aquí. De igual forma, aquí puedes conocer más sobre esta entrega.

Nota del Autor:

Cronos: The New Dawn vale mucho la pena. Es un juego que no rompe terreno nuevo en el género, pero sigue ofreciendo una gran experiencia, una muy entretenida y llena de terror. Si tienen la oportunidad de jugarlo, no lo duden, no se van a arrepentir.

Vía: Go Nintendo