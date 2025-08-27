    Éstas son las modelos de las protagonistas de Resident Evil 9: Requiem

    27/08/2025

    Resident Evil 9: Requiem no solo es uno de los juegos más esperados del 2026 por continuar con la extensa historia de la serie, sino que también ha llamado por su espectacular apartado visual. Ahora, si te preguntabas quiénes son las modelos detrás de Grace Ashcroft y Alyssa Ashcroft, por fin tenemos una respuesta.

    Comenzado con Alyssa Ashcroft, una de las protagonistas de Resident Evil Outbreak y la madre de la protagonista en esta nueva entrega, Capcom ha confirmado que usaron a Kate Delic como base para este personaje. Lo interesante, es que esta modelo también luce idéntica a la Alyssa Ashcroft del juego de PlayStation 2, algo que seguramente la ayudó a obtener este puesto.

    ¿Quién es Grace Ashcroft?

    En el caso de Grace Ashcroft, por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Capcom, pero los fans han encontrado una extraña similitud entre este personaje y Julia Pratt, por lo que muchos han llegado a la conclusión de que ella es la modelo detrás de la protagonista del juego. A la par, la modelo le ha dado like a imágenes y fanart de este personaje, lo cual alimenta estos rumores.

    Continuando en el mundo de los rumores y especulaciones, los fans también sospechan que Maggie Robertson podría prestar su voz a Alyssa Ashcroft. Si este nombre les suena, es que Robertson fue la encargada de darle vida a Alcina Dimitrescu en Resident Evil Village, por la que ganó el premio a la Mejor Actuación en The Game Awards de 2021. 

    Considerando que Resident Evil 9: Requiem llegará a nuestras manos el 27 de febrero del 2026, aún hay tiempo para que Capcom comparta más detalles sobre este juego y aclare sus misterios. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de este juego. De igual forma, estos son los nuevos rumores del supuesto remake de Code Veronica.

    Nota del Autor:

    Considerando el gran trabajo que ha hecho Capcom con la serie en los últimos años, no puedo esperar para ver jugar Requiem. En cuanto a su apartado visual, es bueno ver que la compañía sigue trabajando para mejorar y evolucionar su RE Engine, algo que claramente ha recibido mucha atención en este nuevo título. 

    Vía Glitched

