Demon Slayer: Castillo Infinito estrena tráiler en español

Esta misma semana se estrenará Demon Slayer: Infinity Castle en Japón. Esta será la primera de tres películas que se encargarán de adaptar el final de esta historia. Sin embargo, en occidente aún tendremos que esperar un poco para disfrutar de este largometraje. Para hacer que la espera no sea tan pesada, por fin tenemos el tráiler doblado al español.

Por medio de su cuenta oficial de YouTube, Crunchyroll ha compartido el primer tráiler de Demon Slayer: Infinity Castle, el cual tiene subtítulos al español. De esta forma, muchos de nosotros por fin tenemos una idea de lo que nos espera en esta cinta, la cual estará llena de acción y momentos memorables que los fans no se pueden dar el lujo de ignorar.

El avance nos muestra lo que serán las peleas entre Akaza contra Tanjiro y Giyu, así como Inosuke y Shinobu contra Doma. Considerando que en México sí hay un doblaje oficial del anime, es muy probable que tengamos que esperar hasta la llegada de esta cinta a una plataforma de streaming para disfrutar de Demon Slayer: Infinity Castle en español latino. Hasta el momento, solo se ha confirmado una versión subtitulada en nuestros cines.

Te recordamos que Demon Slayer: Infinity Castle llegará a los cines de México el próximo 11 de septiembre del 2025. En temas relacionados, este avance ha generado millones de visitas. De igual forma, puedes conocer más sobre esta cinta aquí.

Vía: Crunchyroll