Creadores de Stranger Things abandonan Netflix

Por años, el nombre de Matt y Ross Duffer fue un sinónimo de Netflix. Los hermanos crearon Stranger Things, serie que ayudó a posicionar a la plataforma de streaming como una de las productoras más interesantes de la última década. Sin embargo, esto ha cambiado. Después de varios rumores, se ha confirmado que Matt y Ross Duffer han firmado un acuerdo de exclusividad con Paramount.

Por medio de un comunicado, Matt y Ross Duffer han confirmado que han firmado un acuerdo inicial de cuatro años con Paramount, el cual comenzará en abril del 2026, para crear un largometraje ambicioso, los cuales no solo estarían disponibles en su plataforma de streaming, sino que también llegarán a los cines. Esto fue lo que comentaron al respecto:

“No podríamos estar más emocionados de unirnos a la familia Paramount. Ser parte de esa misión no solo es emocionante, es la realización de un sueño de toda la vida. Y hacerlo en un estudio con un legado tan importante en Hollywood es un privilegio que no tomamos a la ligera”.





Un reencuentro fuera de Netflix

Lo más interesante de esto, es que Matt y Ross Duffer se han reencontrado con parte del equipo que le dio forma a Stranger Things. Cindy Holland, quien dio luz verde a la serie del 2015, es ahora la responsable de streaming en Paramount, mientras que Matt Thunell, uno de los ejecutivos que expresó su apoyo para el proyecto de Netflix, ocupa la presidencia de Paramount Television. De esta forma, podríamos estar frente a una nueva era de producciones en Paramount.

Considerando que Matt y Ross Duffer se encuentran promocionando el estreno de la última temporada de Stranger Things en Netflix, por el momento no han revelado en qué están trabajando, pero es muy probable que en abril del 2026 tengamos más detalles al respecto.

Con la salida de Matt y Ross Duffer de Netflix, será interesante ver si Netflix logra encontrar a otras mentes creativas que logren ofrecer el nivel y la calidad de Stranger Things. De igual forma, aún está por verse si este dúo puede funcionar con una estructura más tradicional. En temas relacionados, Netflix elimina el plan básico. De igual forma, co-creador de Stranger Things habla sobre la duración de la última temporada.

