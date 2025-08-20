    Creadores de Stranger Things abandonan Netflix

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS20/08/2025 12:19 p. m.

    Por años, el nombre de Matt y Ross Duffer fue un sinónimo de Netflix. Los hermanos crearon Stranger Things, serie que ayudó a posicionar a la plataforma de streaming como una de las productoras más interesantes de la última década. Sin embargo, esto ha cambiado. Después de varios rumores, se ha confirmado que Matt y Ross Duffer han firmado un acuerdo de exclusividad con Paramount.

    Por medio de un comunicado, Matt y Ross Duffer han confirmado que han firmado un acuerdo inicial de cuatro años con Paramount, el cual comenzará en abril del 2026, para crear un largometraje ambicioso, los cuales no solo estarían disponibles en su plataforma de streaming, sino que también llegarán a los cines. Esto fue lo que comentaron al respecto:

    “No podríamos estar más emocionados de unirnos a la familia Paramount. Ser parte de esa misión no solo es emocionante, es la realización de un sueño de toda la vida. Y hacerlo en un estudio con un legado tan importante en Hollywood es un privilegio que no tomamos a la ligera”.

    Un reencuentro fuera de Netflix

    Lo más interesante de esto, es que Matt y Ross Duffer se han reencontrado con parte del equipo que le dio forma a Stranger Things. Cindy Holland, quien dio luz verde a la serie del 2015, es ahora la responsable de streaming en Paramount, mientras que Matt Thunell, uno de los ejecutivos que expresó su apoyo para el proyecto de Netflix, ocupa la presidencia de Paramount Television. De esta forma, podríamos estar frente a una nueva era de producciones en Paramount.

    Considerando que Matt y Ross Duffer se encuentran promocionando el estreno de la última temporada de Stranger Things en Netflix, por el momento no han revelado en qué están trabajando, pero es muy probable que en abril del 2026 tengamos más detalles al respecto.

    Con la salida de Matt y Ross Duffer de Netflix, será interesante ver si Netflix logra encontrar a otras mentes creativas que logren ofrecer el nivel y la calidad de Stranger Things. De igual forma, aún está por verse si este dúo puede funcionar con una estructura más tradicional. En temas relacionados, Netflix elimina el plan básico. De igual forma, co-creador de Stranger Things habla sobre la duración de la última temporada.

    Imagen

    Vía: Variety 

    Etiquetas: , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix