Creador de Naruto vuelve con dibujo colaborativo

El mangaka Masashi Kishimoto, creador de Naruto, ha sorprendido a sus seguidores con un regreso inesperado al mundo ninja. Tras años de haberse retirado oficialmente como dibujante de la serie, volvió a tomar los lápices para crear una ilustración inédita que ha causado revuelo en la comunidad de fans, quienes celebran con entusiasmo este guiño al universo de Konoha.

Lo más llamativo de esta ocasión es que su arte no llegó en solitario: Kishimoto firmó una colaboración especial con la franquicia de Universal Pictures, Cómo entrenar a tu dragón, cuyo remake de acción real se estrenó hace apenas unas semanas en Japón. En la ilustración, personajes como Naruto, Gamakichi, Hipo y Chimuelo comparten escena, una fusión inesperada que simboliza el encuentro de dos mundos muy queridos por el público.

Su futuro en el negocio es incierto

El propio Kishimoto no escondió su entusiasmo y acompañó la ilustración con un mensaje en el que elogió la saga de dragones. “La serie animada es tan entretenida que incluso los dibujantes la consideran una obra maestra. ¡Incluso en imagen real será igual de divertida! Volar en un dragón en live-action debe de ser una experiencia emocionante”, declaró en comentarios.

Aunque desde el final de Naruto el mangaka se ha mantenido principalmente en labores de supervisión y corrección de Boruto, la secuela, esta colaboración muestra que Kishimoto aún mantiene viva la chispa creativa que lo llevó a marcar a toda una generación. Para muchos fans, su inesperado regreso es una prueba de que el vínculo con la Villa Oculta de la Hoja sigue más fuerte que nunca.

