Cierran popular sitio de piratería de videojuegos

La piratería y la distribución ilegal de ROMs se ha convertido en un todo un problema a nivel global, al grado de que el FBI ha estado involucrado en el cierre de algunos de los sitios más famosos de distribución ilegal de videojuegos. De esta forma, se ha revelado que esto ha generado pérdidas de más de $170 millones de dólares en solo tres meses.

Por medio de un comunicado oficial, el FBI ha confirmado el cierre de Nsw2u y múltiples sitios piratas de ROMs, los cuales, en solo tres meses, entre el 28 de febrero y 29 de mayo del 2025, generaron más de 3.2 millones de descargas de software, generando pérdidas por más de $170 millones de dólares. Esto fue lo que comentó la división gubernamental de Estados Unidos:

“La Oficina Local del FBI en Atlanta anunció hoy la incautación de varios mercados delictivos en línea que ofrecían versiones pirateadas de videojuegos populares. Además de la incautación, el FBI ha desmantelado la infraestructura de estos sitios web. Durante más de cuatro años, estos sitios web contenían copias pirateadas de videojuegos muy esperados días o semanas antes de su fecha de lanzamiento oficial. Entre el 28 de febrero y el 28 de mayo de 2025, los registros indican que se realizaron un total de 3.2 millones de descargas en estos sitios desde el servicio de descarga más utilizado. Estas acciones resultaron en una pérdida estimada de $170 millones de dólares. Como parte de las acciones anunciadas hoy, el FBI ha obtenido autorización para incautar el dominio de varios sitios, entre ellos nsw2u.com, nswdl.com, game-2u.com, bigngame.com, ps4pkg.com, ps4pkg.net y mgnetu.com. Estos dominios alojaban y facilitaban el acceso a los videojuegos pirateados. Cualquier persona que visite estos sitios verá ahora un aviso de incautación que notifica que el dominio ha sido incautado por las autoridades federales”.

Este es solo el movimiento más reciente en contra de la piratería a nivel global, y considerando que constantemente salen a la luz más sitios de este tipo, esta es una larga lucha que compañías como Nintendo apoyan. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá en un futuro. En temas relacionados, Nintendo banea a personas que usan cartuchos piratas de Switch 2. De igual forma, Europa arremete contra popular sitio de piratería.

Vía: Eurogamer