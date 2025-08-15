    ¿Call of Duty: Black Ops 7 llegará al Switch 2?

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS15/08/2025 9:06 a. m.

    En el 2023, Microsoft firmó un acuerdo para llevar la serie de Call of Duty a las consolas de Nintendo, esto como parte de las promesas que se llevaron a cabo en la compra de Activision Blizzard ante la FTC de Estados Unidos. A dos años de esto, seguimos sin ver el trabajo de Sledgehammer, Infinity War, Raven Software o Treyarch en el Switch o Switch 2. Ahora, se ha revelado que Call of Duty: Black Ops 7 no llegará día uno a la nueva consola de la Gran N.

    De acuerdo con billbil-kun, famoso insider de la industria, Activision y Xbox no tienen pensado lanzar Call of Duty: Black Ops 7 día uno en Nintendo Switch 2. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que esto suceda en un futuro. El reporte menciona que esta no es una decisión comercial, sino que los desarrolladores no tuvieron el tiempo suficiente para crear un port lo suficientemente eficiente.

    ¿Cuándo estará disponible Call of Duty: Black Ops 7?

    No contento con revelar esta información, billbil-kun también ha señalado que Call of Duty: Black Ops 7 estaría disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el 14 de noviembre de este año, algo que otros reportes y filtraciones apoyan. Sin embargo, por el momento no hay información oficial por parte de Xbox o Activision, más allá de una ventana de lanzamiento del 2025.

    Por su parte, sigue sin haber más información sobre la llegada de la serie a Nintendo Switch y Switch 2. Muchos fans han señalado que, en lugar de recibir la más reciente entrega o Warzone, ports o remasterizaciones de las entregas clásicas funcionarían mejor en esta consola. Lamentablemente, nada de esto ha sucedido, y se desconoce cuándo es que esto pasará.

    Te recordamos que, oficialmente, Call of Duty: Black Ops 7 llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC a finales del 2025. En temas relacionados, filtran la misión final de este juego. De igual forma, la beta de Battlefield 6 rompe los récords impuestos por Call of Duty.

    Imagen

    Nota del Autor:

    El Nintendo Switch y Switch 2 pueden vivir sin Call of Duty: Black Ops 7. Más que entregas nuevas, me encantaría ver los juegos clásicos, incluso si estamos hablando de su llegada solo a Switch Online por medio de la aplicación de GameCube. 

    Vía: VGC 

    Etiquetas: , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix