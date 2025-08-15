¿Call of Duty: Black Ops 7 llegará al Switch 2?

En el 2023, Microsoft firmó un acuerdo para llevar la serie de Call of Duty a las consolas de Nintendo, esto como parte de las promesas que se llevaron a cabo en la compra de Activision Blizzard ante la FTC de Estados Unidos. A dos años de esto, seguimos sin ver el trabajo de Sledgehammer, Infinity War, Raven Software o Treyarch en el Switch o Switch 2. Ahora, se ha revelado que Call of Duty: Black Ops 7 no llegará día uno a la nueva consola de la Gran N.

De acuerdo con billbil-kun, famoso insider de la industria, Activision y Xbox no tienen pensado lanzar Call of Duty: Black Ops 7 día uno en Nintendo Switch 2. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que esto suceda en un futuro. El reporte menciona que esta no es una decisión comercial, sino que los desarrolladores no tuvieron el tiempo suficiente para crear un port lo suficientemente eficiente.

¿Cuándo estará disponible Call of Duty: Black Ops 7?

No contento con revelar esta información, billbil-kun también ha señalado que Call of Duty: Black Ops 7 estaría disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el 14 de noviembre de este año, algo que otros reportes y filtraciones apoyan. Sin embargo, por el momento no hay información oficial por parte de Xbox o Activision, más allá de una ventana de lanzamiento del 2025.

Por su parte, sigue sin haber más información sobre la llegada de la serie a Nintendo Switch y Switch 2. Muchos fans han señalado que, en lugar de recibir la más reciente entrega o Warzone, ports o remasterizaciones de las entregas clásicas funcionarían mejor en esta consola. Lamentablemente, nada de esto ha sucedido, y se desconoce cuándo es que esto pasará.

Te recordamos que, oficialmente, Call of Duty: Black Ops 7 llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC a finales del 2025. En temas relacionados, filtran la misión final de este juego. De igual forma, la beta de Battlefield 6 rompe los récords impuestos por Call of Duty.

Nota del Autor:

El Nintendo Switch y Switch 2 pueden vivir sin Call of Duty: Black Ops 7. Más que entregas nuevas, me encantaría ver los juegos clásicos, incluso si estamos hablando de su llegada solo a Switch Online por medio de la aplicación de GameCube.

Vía: VGC